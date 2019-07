Jakub Kotalík, Právo

Největší podstav panuje v Praze, nové uchazeče nevábí dokonce ani náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Že se personální situace policejního sboru neustále zhoršuje, dokládají aktuální údaje. Od začátku roku odešlo o stovku víc příslušníků, než bylo přijato.

S nedostatkem lidí se potýkají zejména krajská ředitelství – v krajích policie eviduje 2339 neobsazených míst. Téměř všechny kraje hlásí podstav, situace se ovšem v jednotlivých regionech značně liší. Zatímco v Praze oproti plánu chybí 763 policistů a ve středních Čechách 363, Moravskoslezský kraj má jako jediný tabulková místa naplněná.

Zejména od pražské policie víc lidí odchází, než kolik se jich daří přijmout. A to i přes nedávné zvýšení zvláštního příplatku průměrně o dva a půl tisíce či možnost vyplácet stabilizační příplatek pro zkušené příslušníky.

Prostě není zájem



„Stále se projevuje vysoká konkurence na trhu práce, nízká nezaměstnanost a fakt, že nové příslušníky nabírají prakticky všechny bezpečnostní sbory,“ uvedla pro Právo mluvčí pražského ředitelství Eva Kropáčová důvody.

Mezi těmi, kteří k policii nastupují, jsou podle ní často rodinní příslušníci bývalých policistů. „Lidé uvádějí, že k policii jdou, protože chtějí pomáhat, či proto, že někdo z rodiny už pracoval u policie,“ popisuje mluvčí.

Předseda odborové organizace Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler se domnívá, že o práci u policie prostě není momentálně zájem. „Problémem je jednání nadřízených, nadbytečná byrokracie a řekněme nedostatečné docenění práce policistů. Zvláštní příplatek sice nejspíš pocítili všichni, ale ty podmínky jsou pořád stejné. Nemají na co natáhnout nové příslušníky,“ uvedl. Na mzdy si podle něj sice část lidí stěžuje, ale peníze za hlavní potíž nepovažuje.

Středočeská policie se snaží být na trhu práce aktivní. Spolupracuje se všemi středními školami v kraji a s úřady práce. Jen letos uspořádala na 60 prezentačních akcí. Přesto jí na územních odborech chybí desítky mužů a žen.

Podstav řeší půjčováním



„Nejvíce policistů bychom potřebovali v rámci Územního odboru Praha-venkov jih, kde je v tuto chvíli volných 66 tabulkových míst, a dále pak na Územním odboru Mladá Boleslav, kde chybí 54 policistů,“ vypočítává mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Občané ale podle krajských ředitelství nedostatek policistů nepoznají, například noční služby dosud nijak omezeny nebyly. V poddimenzovaných územních odborech dlouhodobě vypomáhají příslušníci z jiných krajů nebo se v rámci regionu přeskupují síly, jak je zrovna potřeba.

„Situaci samozřejmě musíme řešit, nelze, abychom nepřijímali oznámení či nevyjížděli k nahlášeným událostem,“ říká mluvčí středočeské policie.

Policista může být podle služebního zákona převelen do jiného regionu na dva měsíce. Odborář Drexler však toto „přelévání“ policistů z města do města kritizuje.

„Z toho podstavu ještě odeberou příslušníky, aby posílili Prahu. Mnohdy mají ti policisté rodiny a malé děti. Takže nepomáhají ve svém městě, a ještě jsou odloučeni od rodiny,“ argumentuje.

Zvláštní příplatek se promítne do výsluh



Vyřešit personální nouzi je v současnosti pro policii jednou z největších výzev. V koncepci rozvoje do roku 2020 se totiž píše, že každé obvodní oddělení by mělo být posíleno na patnáct policistů a dojezdový čas policejní hlídky do deseti minut, tedy podobně jako záchranka a hasiči.

Od příštího roku ale policii hrozí ještě výraznější exodus. A paradoxně k tomu může přispět jedno z opatření, které má muže a ženy zákona u policie udržet. Policistům se totiž zvýšení zvláštního příplatku od příštího roku promítne do výsluh. Ti zkušení, kteří mají na rentu nárok, tak mohou mít další důvod pro odchod od policie.

„Vidím to trochu temně na příští rok,“ říká k tomu policejní odborář. „Nad tím by se vedení policie i ministerstva vnitra měla zamyslet a vláda by na to měla reagovat. Netvrdím, že musí za každou cenu nasypat desetitisíce do platů, ale ať nám zlepší podmínky pro výkon služby,“ dodal Drexler.