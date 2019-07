Novinky, ČTK

Rada města již v pondělí souhlasila s tím, že bude uzavřena dohoda, která odblokuje situaci s využitím pozemků, na nichž vznikne jak stanice metra, tak komerční projekty. Do zprovoznění metra bude město majitelům pozemků ročně platit 10,13 milionu korun.

Ačkoliv by měl být první úsek z Pankráce na Nové Dvory hotový již v roce 2028, je dohoda pro jistotu uzavřena až do konce roku 2038, a to pro případ, že by podobně jako v minulosti došlo k průtahům.

Vizualizace umístění stanice Nemocnice Krč

FOTO: Metroprojekt, DPP

„Řekl bych, že tady jedeme trochu na jistotu,” osvětlil ředitel DPP Petr Witowski, proč je doba smlouvy takto dlouhá.

Poliklinika, kanceláře i byty



Vlastníci pozemků plánují kolem budoucí stanice Nemocnice Krč výstavbu, která bude podle jejich zástupce Jakuba Sklenky sestávat z polikliniky, asi 20 000 metrů čtverečních obchodních ploch, 30 000 metrů čtverečních kanceláří a zhruba 700 bytů.

„Pro vlastníky tímto skončilo dvacetileté tápání, co se s tím místem bude dít,” řekl ve středu Sklenka.

Změnit se může i okolí



Uzavření smlouvy je posunem i pro magistrát, neboť městu podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) kvůli žalobě majitelů pozemků reálně hrozilo, že by soud rozhodl v neprospěch města a celý proces územního řízení by se musel opakovat.

Vizualizace podoby okolí plánované stanice Nemocnice Krč

FOTO: DPP

„Vlastníci (pozemků) by měli podle smlouvy v nejbližších dnech podat žádost o stažení žaloby,“ řekl Scheinherr.

Podle náměstka se tímto vyřešily právní spory kolem výstavby. Město se prý již dohodlo s vlastníky na Pankráci, kteří další žalobu stáhli.

Primátor Zdeněk Hřib (druhý zprava), náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (vpravo) a generální ředitel DPP Petr Witowski (vlevo) podepsali dohodu o pozemcích v okolí stanice metra D Nemocnice Krč. Druhý zleva je zástupce vlastníků pozemků Jakub Sklenka.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Město se dohodou zavázalo dokončit změnu územního plánu nutnou pro výstavbu, která by měla být hotová v polovině roku 2021. DPP rovněž upraví projekt metra tak, že zruší původně plánovaný prázdný prostor u výstupu ze stanice, na kterém vyrostou budovy vlastníků. Podle Scheinherra by v budoucnu kolem stanic v Krči měla také vzniknout P + R parkoviště a je i možné, že město upraví křižovatku ulic Vídeňská a Zálesí u nemocnice.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Město a DPP se stejnými majiteli jedná také o pozemcích kolem krčského nádraží, kde má být další z plánovaných stanic nové linky. Podle Witowského a Sklenky je vše zřejmě na dobré cestě i v tomto případě a dohoda by mohla být brzy uzavřena. „Předpokládáme, že někdy v září, říjnu bychom mohli být hotovi,” řekl Witowski.

Metro bez řidiče



Praha a dopravní podnik řeší problémy kolem pozemků nutných pro stavbu metra D dlouhodobě, dosud šlo o jednu z největších překážek zahájení stavby. Za minulé politické reprezentace vznikl kvůli výkupu pozemků plán vytvořit společný podnik se skupinou Penta. Dohoda se ale neuskutečnila.

Předpokládaný přínos metra D pro pražskou dopravu Pokles autobusové a nákladní dopravy 8170 vozidel denně Pokles autobusové a nákladní dopravy 3 miliony vozidel ročně Pokles osobní automobilové dopravy 43 tisíc automobilů denně Pokles osobní automobilové dopravy 15,6 miliony automobilů ročně Pokles dopravy celkem 18,6 miliony vozidel ročně zdroj: IDS

V první fázi stavby nové linky metra má vzniknout úsek metra Pankrác – Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se však zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.