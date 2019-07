Renáta Bohuslavová, Novinky

„Plán je připravován. Ale že by byl hotov na předložení, to tedy v žádném případě. Je to činnost, která bude dalších 12 let. To nemůžete udělat tak, že řeknete a druhý měsíc to ukážete. To by bylo nezodpovědné,” řekl Novinkám ministr Havlíček.

Přípravu národního investičního plánu jako důležitý úkol zmiňoval premiér Babiš už po volbách v roce 2017, v listopadu 2018 pak uvedl, že se v plánu sešlo cca 17 tisíc projektů za 3,5 bilionu korun.

„Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo rozsáhlý sběr dat, kde byly osloveny nejen všechny resorty, ale i obce, města a kraje. Dělali jsme to v úzké spolupráci. Proto jsme měli ty výjezdy do krajů. Výsledkem je vytvoření mapy investičních preferencí, která bude nyní konfrontována s kapitálovými možnostmi České republiky,“ uvedl premiér na setkání lídrů českého stavebnictví.

Babiš tehdy také slíbil, že plán zveřejní, což se však nestalo. Zda ho veřejnost či opoziční politici vůbec někdy uvidí, je otázka, protože premiér v dubnu při interpelacích ve Sněmovně, kdy se ho poslanci na plán ptali, uvedl, že jde o „jeho nápad a nikomu ho nedá”.

„Je to můj nápad, já jsem to vymyslel. Je to moje know-how. Moje odpověď je, že já vám ho nedám. Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. Proč bych vám to dával,“ uvedl Babiš.

Národní strategie

Zájem opozice je ovšem na místě, protože plán se týká i období po skončení mandátu stávající vlády.

Ministr Havlíček Novinkám popsal, že plán je součástí národní investiční strategie. „Je to klíčový dokument, který rozděluje investice do šesti skupin. Je to ve verzi, kterou potřebujeme dodělat. Máme dnes obrovský fascikl k celé národní investiční strategii. Máme kategorie a paralelně k tomu dáváme zdroje,” uvedl ministr.

Celkově by se investice do projektů plánovaných až do roku 2030 měly týkat šesti oblastí: věda, výzkum a vzdělání, doprava, sociální infrastruktura, životní prostředí, energie a digitální komunikace.

Podle Havlíčka je nyní nejdůležitější najít na vybrané projekty peníze. Na rok 2020 je v rozpočtu plánováno na investiční projekty 135 miliard, což podle Havlíčka nestačí. Zatím ale není ani definitivní plán konkrétních prioritních investic. „Celou strategii bych rád představil do konce roku,” dodal ministr.

„Bankovní” investiční fond

Vláda by peníze na investice ráda sehnala i skrz tzv. investiční fond, kam by podle jejích představ dobrovolně přispívaly banky i velké firmy. Babiš takový návrh představil na jaře v souvislosti s debatou o zavedení bankovní sektorové daně. Tu chtěla ČSSD, on ji ale odmítl a přišel s touto variantou.

„Je to naprosto klíčová aktivita, která tady nikdy nebyla. 30. září představíme memorandum. Chtěli bychom získat nejméně sedm až osm miliard, což se multiplikačním efektem znásobí na 35 miliard,” plánuje Havlíček. I tyto peníze by podle něj následně šly na investice.

Původně vláda mluvila o tom, že peníze z tohoto bankovního fondu by mohly jít na důchody a sociální služby, z toho ale sešlo.