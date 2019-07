Jan Holý, Právo

Zemědělci museli kvůli dešti přerušit probíhající sklizeň obilnin a řepky, ale bramborám, řepě i kukuřici srážky rozhodně pomohly. I když zřejmě ne na dlouho, protože již v závěru týdne očekávají meteorologové opět tropické třicítky.

„Déšť v průběhu žní částečně komplikuje sklizeň odkladem žňových prací a v některých případech je potřeba i dosušovat sklizenou úrodu. Nesmírně potřebný je ale k dobrému vývoji porostů hospodářských plodin, které se sklízejí později,“ potvrdil Právu agrární analytik Petr Havel.

Typickým příkladem jsou podle něj brambory nebo kukuřice, kterým prázdninové deště pomáhají. Pozitivní vliv ale mají letní srážky i na celou řadu dalších plodin, jako je třeba vinná réva nebo chmel.

„Naopak bouřek s krupobitím, které postihly část jižní Evropy, se zemědělci obávají. Mohou napáchat na úrodě velké škody, někdy ji i zcela zničit. Česku se však naštěstí vyhnuly,“ dodal Havel.

Vodáci stále čekají



Z deštivého víkendu se nemohou radovat vodáci. Průtoky v řekách se příliš nezměnily, ke konci týdne hladiny toků jen kolísaly v závislosti na intenzitě srážek.

V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry ale byly převážně podprůměrné, nejčastěji mezi 10 a 60 procenty dlouhodobých průměrů. Vzhledem k očekávané meteorologické situaci v následujících dnech mohou hladiny toků i mírně klesat.

Nízká hladina v Labi v Drážďanech

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP

V minulém týdnu naměřili meteorologové průměrně 18 mm srážek, to odpovídá 98 procentům normálu pro toto období.

Na severní Moravě a ve Slezsku spadlo o víkendu od 10 do 20 mm, v jižních částech Moravy ale někde jen necelých 10 mm srážek. Na Vysočině a v jihozápadních a severních Čechách byla situace lepší, napršelo zde až 30 mm.

Nejvíce srážek, i přes 50 mm, spadlo na Šumavě. Velké sucho v půdním profilu do 20 cm přetrvává v Praze a na severozápad od hlavního města k Ústí nad Labem, dále na Plzeňsku a Ostravsku, kde se využitelná vodní kapacita pohybuje od 10 do 30, maximálně do 50 procent. Aktuálně je podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu zasaženo půdním suchem 60,5 procenta území.

„Z hlediska stavu povrchových vod lze aktuální situaci v povodí Vltavy hodnotit jako stav hydrologického sucha a srážky v uplynulém týdnu ovlivnily průtoky jen minimálně,“ potvrdil Právu mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Přehrady mají zásoby dostatečné



Na vodních dílech Lipno I, Orlík a Slapy jsou podle něj hladiny na úrovni odpovídající běžným provozním hladinám předepsaným dispečerskými grafy pro letní období. Odběry povrchových vod probíhají dle požadavků odběratelů. Vodárenská nádrž Švihov na Želivce, největší v republice, je nyní naplněná z 95 procent.

„Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně nezaznamenáváme ani výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích,“ sdělil Roldán.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zhoršil na silně podnormální.

Ke zhoršení došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu, Otavy, dolní Berounky, Opavy, Olše a Ostravice. Hladina v mělkých vrtech za týden v celkovém průměru převážně mírně klesala.