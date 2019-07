Novinky

Z pohledu srážek bude období do konce července srážkově pod normálem pro toto období. O něco více by mělo pršet v první srpnové dekádě, uvádějí meteorologové.

V týdnu od 15. do 21. července by nás měly provázet denní teploty v rozmezí 24 až 28 stupňů. Zpočátku bude ještě oblačno, postupně by se mělo vyčasit na polojasno a také budou růst teploty. O víkendu by se měla rtuť teploměru šplhat až ke 30 stupňům.

Ten, kdo plánuje dovolenou na poslední červencový týden, může jásat. Přeháňky nebo bouřky se objeví v Česku jen ojediněle. Většinou by mělo být jasno až polojasno. Noční teploty by se měly pohybovat mezi 20 až 14 stupni. Denní teploty se dostanou ke 30 stupňům.

Od 29. července do 4. srpna meteorologové počítají se srážkami a ochlazením. Noční teploty by se měly pohybovat mezi 10 až 15 stupni, denní potom mezi 21 až 27 stupni.

Týden od 5. do 11. srpna by měl být chladnější. Průměrné teploty by se měly pohybovat kolem 23 stupňů a očekávají se výraznější srážky.