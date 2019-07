Radim Vaculík, Právo

Od středy se tento dvaašedesátiletý právník, který také řešil jedenáct let starou, „mimořádně brutální vraždu“ hudebníka a občasného člena skupiny Tři sestry Františka Sahuly, stal nově advokátem.

Důvodů, proč zkušený žalobce odešel ze státního zastupitelství dříve, než by kvůli věku musel, je prý hned několik. „Když jsem zvažoval odchod ze soustavy státního zastupitelství, tak na mě působil fakt, že u nás ne zcela fungovala specializace na dané případy, která je naprosto nezbytná,“ nastínil Právu jednu z příčin Milec.

Další v řadě je podle něj odchod blízkého přítele Petra Jiráta, se kterým Milec seděl na státním zastupitelství v jedné kanceláři dlouhých sedmnáct let. Jirát, který se dostal do povědomí jako žalobce v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, se rozhodl k 31. prosinci zamířit ve čtyřiašedesáti letech do důchodu.

„Také mi po tolika letech dělalo v poslední době potíže akceptovat a ztotožnit se s rozhodováním nadřízeného (odvolacího) pražského vrchního soudu v kauzách, které jsem dozoroval,“ uvedl Milec, který ale nechtěl upřesnit konkrétní případy.

Především se však rozhodl po devětatřiceti letech na státním zastupitelství pomoci své dceři a jejímu manželovi Marku Hlaváčovi, kteří mají vlastní advokátní kancelář.

„V mládí jsem chtěl být obhájcem, ale tehdy se to nepodařilo. Aspoň na závěr právní kariéry bych byl rád, kdybych to také zkusil na druhé straně. Práce advokáta je povolání jako každé jiné a budu se ji snažit dělat stejně, jako jsem ji dělal na zastupitelství,“ podotkl Milec s tím, že mu nedělá problém obhajovat obviněné v podobných případech, v jakých byl dříve žalobcem.

Míní se tedy specializovat i nadále na násilné trestné činy či skutky v dopravě, avšak už jako obhájce.

Velká kauza Winkelbauer

Nemá ani obavu ze střetu zájmů v souvislosti s tím, že jeho manželkou je středočeská krajská soudkyně Eva Milcová, která například řešila v odvolacím řízení kauzu úplatného soudce Ondřeje Havlína.

„Už k tomu nemůže dojít, protože manželka rovněž k 30. červnu odešla do důchodu,“ konstatoval Milec.

Ten začínal ještě jako prokurátor na okrese v Mělníku, poté v Rakovníku, na Praze-západ Praze-východ, kde dělal dopravní trestné činy. Od prosince 1989 až do současnosti, tedy takřka třicet let, řešil na středočeském státním zastupitelství ty nejzávažnější násilné případy.

„Moje první velká kauza byl vrah Winkelbauer,“ připomněl Milec případ muže odsouzeného na 23 let vězení za dvojnásobnou vraždu svých kompliců z roku 1994, pod jejichž autem odpálil semtex.

Byl také znám svými útěky, poprvé v roce 1995 odzbrojil policejní eskortu a poté se úspěšně sedm měsíců skrýval, než ho dopadli v Praze. Ladislav Winkelbauer si nakonec odpykal 18 let a od roku 2013 je podmínečně na svobodě a žije pod novým jménem Novák.

Milec se ale jako žalobce chopil i jednoho z nejrozsáhlejších případů novodobé české kriminalistiky, kauzy Berdychova gangu.

„Bylo tam 36 obžalovaných, kterým bylo kladeno za vinu 33 či 34 skutků. Ten spis měl při podání obžaloby 86 svazků,“ upřesnil Milec.

Jako státní zástupce se podílel na odsouzení celkem čtyř lidí k nejpřísnějšímu možnému trestu, tedy k doživotí.

Kromě zmíněného lesního vraha Kalivody, který na podzim 2005 postupně zastřelil ve středních Čechách tři lidi a v roce 2010 spáchal ve vězení sebevraždu, Milec řešil i případ Michaela Galeze. Ten v roce 2011 zavraždil v Mukařově ze žárlivosti tři lidi a stejně jako Kalivoda dostal doživotní trest.

Žaloval i piráty silnic

Zvláštní kapitolou Milcova působení jako žalobce je trestná činnost v dopravě. Byl to on, kdo poslal k soudu případy později potrestaných dálničních pirátů Luboše Laciny, Aleše Trpišovského či Josefa Nováka, který v květnu 2014 při honičce srazil a zabil policistku a dostal 16,5 roku. Jedna z posledních takových kauz se pak týkala Martina Kostnera, odsouzeného loni v říjnu na 11 let za vybržďování na dálnici, kvůli kterému v jednom z aut při nehodě zemřel osmiměsíční chlapeček a jeho maminka utrpěla velmi vážná zranění.

Úplně posledním závažným případem, který už ale Milec nestihl dodělat a poslat s obžalobou k soudu, je loňská prosincová vražda pumpařky v Nelahozevsi. Dvojici podezřelých policie zadržela a obvinila v lednu.

O tom, že Milec patřil mezi elitu státních zástupců, svědčí fakt, že ze zhruba 220 vražd a pokusů o ně, které obžaloval, zažil podle svých slov jen tři zprošťující rozsudky.

„I tak mě to hodně trápilo a mrzelo, protože jsem byl jednoznačně přesvědčen, že ti obžalovaní to spáchali,“ uzavřel Milec, který za celou svou kariéru zažil pouze jednou hrozbu vůči sobě a rodině.

„Nepokládal jsem to za tak závažné a odmítl jsem tehdy poskytnutí ochrany,“ dodal.