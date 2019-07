Renáta Bohuslavová, Novinky

V pátek proběhlo jednání klubu Spojených sil (TOP 09 a STAN), kde jste řešili situaci kolem Pražské plynárenské a.s. (PP) a koaliční krize, jak o ní hovoří pan primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jaký je výsledek a s čím půjdete na pondělní jednání?

Přizvali jsem si pana ředitele Janečka (Pavel Janeček - předseda představenstva Pražské plynárenské a.s. - pozn. red.), aby nám vysvětlil situaci z jeho pohledu. Nechci naše stanovisko sdělovat do médií, ale obecně si myslíme, že zde není situace koaliční krize. Je třeba velmi věcně a v klidu probrat celý stav ve společnosti. Jedná se o majetek kolem 20 miliard korun, který patří Praze a ročně do rozpočtu města firma generuje zisk kolem 1,5 miliardy korun. Neradi bychom naskočili na populistickou vlnu Pirátů. Došlo by tak k destabilizaci situace a mohli by to využít její konkurenti na trhu s energií, do rozpočtu města přijde méně peněz a v konečném důsledku se Pražanům zdraží energie. Piráti si neuvědomují, že PP je akciová společnost a že to není odbor magistrátu a že pro jeho řízení platí trochu jiná pravidla.

Pan Janeček ale byl do vedení nominován předchozí politickou reprezentací a Piráti s jeho osobou upozorňují na možné podvody s DPH, které prověřuje policie. Dále kritizují i politické nominanty ANO a ČSSD, kteří by měli dostat odměny ještě za rok 2018.

My také kritizujeme politické nominanty dosazené do městských společností za předchozího vedení města, proto jsme přispěli k jejich odvolání a nikoho tam nenecháváme. Kdybychom tam nechali pana Březinu (Karel Březina - bývalý zastupitel za ČSSD, v roce 2014 pravomocně odsouzený za neoprávněné pobírání odměn - pozn. red.) tak máte plné právo nás kritizovat.

I přesto by ale podle Pirátů tito lidé neměli odměny za loňský rok už získat.

To je ale právní otázka. Na jedné straně je populistický pohled, že někdo nemá dostat odměnu za práci, kterou vykonal. Pak je ten pohled druhý, že i když pana Březinu nechceme, nepodporujeme ho a odchází, tak za dobu, kdy tam působil, by asi odměnu dostat měl. Buď platí nějaké právo nebo pouze populistická gesta. Ale kvůli panu Březinovi nerozvrátím PP, aby na to doplatili Pražané.

Cesta Pirátů s požadavkem na odvolání pana Janečka a nevyplácení tantiém pro bývalé členy dozorčí rady by podle vás vedla k rozvrácení společnosti?

Pokud bychom okamžitě bez důvodů odvolali celé představenstvo, tak je zjevné, že to může tu firmu oslabit. To neříkají politici, ale nezávislí experti.

Podle Pirátů ho ale hájíte a nechcete, aby byl odvolán.

Hájíme vedení firmy, které vedlo k tomu, že společnost za poslední roky vykazuje největší zisk v historii. V době 2010 byl zisk odvedený do rozpočtu města 351 milionů a teď je to přes 1,5 miliardy. Budu chtít od Pirátů vědět, kde současné vedení firmy pochybilo a kde poškodilo majetek Pražanů. Když se ukáže, že pan Janeček je špatný manažer, tak bude vyměněn, ale chci mít čísla a fakta.

Není to poprvé, co se Piráti snaží o změny ve vedení Pražské plynárenské. Stěžují si i na to, že nemají většinu v dozorčí radě a nemají na vedení společnosti vliv. Proč se podle vás tak usilovně snaží o změny ve společnosti?

To se ptejte jich. Já chci fakta a jako odpovědný zastupitel zabráním tomu, aby Piráti populisticky rozvrátili tuto firmu. Bohužel nerespektují to, že politicky tuto firmu spravuje náš radní pro majetek Jan Chabr.

Na druhou stranu úplně vy nerespektuje třeba gesci radního bydlení Adama Zábranského (Piráti), když jste se postavili proti nim při hlasování o prodeji bytů z bytového fondu.

Ne. Gesce bydlení je rozdělena mezi pana Zábranského a paní Marvanovou (Hana Marvanová - radní za STAN - pozn. red.). Naši koaliční partneři bohužel nerespektují to, že i ona má na bydlení v Praze poloviční podíl a není zvána na jednání. Pan Zábranský politicky ani mediálně tak citlivé téma, jako je bydlení, nezvládá – demonstrace na zastupitelstvu, nekomunikace s lidmi, kterým bylo přislíbeno, že jim Praha prodá byty, a následně tak nemá být učiněno. My odmítáme princip arogance moci. To, že se změní vedení města, nemá mít dopad na to, že se nerespektují staré závazky. I když nechceme do budoucna prodávat byty, tak musíme dodržet to, co bylo slíbeno. To je možná ten základní problém v našem přístupu a přístupu Pirátů. Závazky a smlouvy mají být respektovány, ale Piráti to vidí jinak.

Pokud tedy Piráti podle vás nerespektují agendu radního Chabra, zároveň pan Zábranský podle vás nezvládá situaci a zároveň zmiňujete odlišný pohled na vedení města. Proč v koalici stále ještě jste?

Samozřejmě, že když jsou tři politické strany, které se domlouvají, tak se ne vždy shodnou. Ale já doufám, že pondělní jednání bude věcné a ne ultimativní. Je stále ale mnoho témat, která nás spojují a na kterých se shodneme. Mám zájem na tom, aby koalice fungovala. Princip konzervativní politiky je ale dodržovat závazky, nemůžeme přistoupit na revoluci po každých volbách.