Naďa Adamičková, Právo

„Volby do Senátu jsou poměrně drahou záležitostí a účast voličů není nijak valná,“ řekl Právu místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Komunisté připouštějí, že jejich návrh nemusí projít, protože nová pravidla pro volby chystá za účasti všech partají také resort vnitra.

Jen pro ilustraci: poslední doplňovací volby do horní komory se konaly letos v dubnu, kdy se hrálo o uvolněné místo po Zuzaně Baudyšové, která se kvůli zdravotnímu stavu vzdala mandátu. V prvním kole byla účast 18,48 procenta voličů, ve druhém o týden později se smrskla na 11,45 procenta. Vítězi Davidu Smoljakovi stačilo ke zvolení 7070 hlasů.

Ve volbách v roce 2018, kdy se po dvou letech podle Ústavy měnila třetina senátorů, přišlo k urnám v prvním kole, kdy se souběžně volilo v obcích, 42,26 procenta voličů, ve druhém ale už jen 16,49 procenta.

Podle komunistů je výhodou jednokolové volby fakt, že se budou konat vždy zároveň s volbami do zastupitelstev krajů nebo do zastupitelstev obcí. „Mělo by tak dojít i k vyšší účasti voličů a tím pak i k vyšší legitimitě Senátu,“ zdůvodňují návrh.

Zatraktivnění volby by měl přinést fakt, že oproti současnosti, kdy voliči vybírají hlasovací lístky s jednotlivými kandidáty, hodí do urny jeden lístek se jmény všech kandidátů, na kterém vyznačí jejich pořadí. S obdobným návrhem přišla loni také skupina z ČSSD, KDU-ČSL, STAN, ODS, zelených i ANO, změna ale ani nedoputovala do Sněmovny a už v horní komoře spadla pod stůl.

Při schvalování volebního zákona přitom platí stejná pravidla jako v případě ústavních novel, tedy že na znění se musí Sněmovna a Senát shodnout.

Vláda chystá vlastní změnu

„Ministerstvo vnitra už několik měsíců diskutuje s politickými stranami o změnách volebního zákona, probíhají pravidelné kulaté stoly a jejich výsledky se zapracovávají do chystané novely,“ řekl Právu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Na podzim bude hotový kompletní vládní návrh, proto nevidím důvod podporovat nějaké parciální změny,“ dodal.

Novela zákona z dílny vnitra se má týkat třeba i senátních volebních obvodů a dalších změn.

K jednokolové volbě se přiklánějí piráti, ale podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala je nutná širší diskuse i v rámci Senátu. „Bez hluboké diskuse v Senátu nevěřím v úspěšnost jednorázového návrhu ze Sněmovny,“ řekl Právu. Proto Piráti chystají v příštích měsících sérií seminářů a debat na toto téma.

A jasno má ODS, bez ohledu na to, kdo s návrhem na změnu volebního systému do Senátu přijde. „Určitě to nepodpoříme,“ řekl Právu šéf klubu Zbyněk Stanjura a dodal: „Myslím, že není žádná šance, aby se na tom shodly obě komory. Vnímám to jako politické gesto, což je legitimní, ale my to nepodpoříme.“

Zavedení jednokolové volby si do svého programu zařadila také vláda ANO a soc. dem., která ale v horní komoře nemá většinu. Premiéru Andreji Babišovi by se změna zamlouvala. „Lidi Senát nezajímá, volba je komplikovaná, dvoukolová, určitě bychom ušetřili čas a peníze a zvedlo by to možná zájem o volby do Senátu,“ řekl před časem Babiš.