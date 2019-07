jas, ber, zpe, Novinky

Babiš na Hrad přijel kolem tři čtvrtě na pět. Očekávanou tiskovou konferenci po skončení jednání nabídou Novinky živě.

Zeman v květnu odmítl přijmout Staňkovu demisi. Odvolání Staňka poté na přání ČSSD navrhl premiér, prezident mu ale zatím nevyhověl.

Podle Zemana by neměl končit ministr, který odhalil korupci v resortu. Narážel tím na dubnové odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a trestní oznámení, která na ně Staněk podal. Způsob, jakým odvolání proběhlo, bylo jednou z věcí, která vedla soc. dem. k rozhodnutí o výměně ministra.

ČSSD odmítá přistoupit na scénář, který navrhoval Babiš, že by měl kulturu řídit někdo jiný než Šmarda. „Na resort kultury nepřipadá v úvahu jiný kandidát než pan Šmarda,“ sdělil Právu ve středu šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka.

Šmarda přitom několikrát zopakoval, že na funkci netrvá. „Na funkci nelpím, kandidaturu jsem přijal proto, že si to přál předseda strany Jan Hamáček,“ sdělil dříve Právu.

Spekulace o výměně resortů

V kuloárech se také spekuluje o tom, že by mohla proběhnout výměna ministerstev a sociální demokraté by místo kultury řídili reosrt pro místní rozvoj. Zeman totiž dříve uvedl, že by se Šmarda na tuto funkci hodil lépe.

Podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka ale není výměna možná, odmítla to i vicepremiérka za ANO Alena Schillerová.

Babiš se snažil přesvědčit Zemana k ústupku už minulý týden, kdy se v Lánech sešli na společné schůzce ještě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Schůzka však žádné řešení krize nepřinesla.

Další schůzka v Lánech je naplánovaná na pátek, tentokrát se má prezident setkat přímo se Staňkem a Hamáčkem. V pondělí bude záležitost řešit vedení ČSSD.

