Renáta Bohuslavová, Novinky

Do Sněmovny přichází vládní daňový balíček, který plánuje zvýšit daně na tabák, alkohol a hazard. Podpoříte tento návrh?

Zvýšení spotřební daně je motivováno tlakem odborníků na boj se závislostí. Existují dvě možnosti a buď mluví ministerstvo pravdu a jde opravdu o boj se závislostí, potom logicky vyhoví našemu apelu, aby jiné daně byly sníženy.

Jaké například?

Například budeme hlasovat o senátním návrhu zrušení daně z nabytí nemovitosti. To je zhruba stejný finanční objem. Pokud by to vládní strany nechtěly akceptovat, navrhneme snížení daně z příjmu fyzických osob. Tím se naopak podporuje chuť pracovat. Snižovat tuto daň je tak prospěšné.

Pokud na to vládní poslanci nepřistoupí?

Tak ten argument, že jde o boj se závislostí, je falešný a nepravdivý a vládě nejde o nic jiného než zvýšit daňovou zátěž a se závislostí nechtějí bojovat, ale chtějí na ní pouze více vydělat.

V souvislosti s balíčkem upozorňujete i na snižování odolnosti vůči případné budoucí krizi. Co tím myslíte?

Jde o snížení uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven, což pokládám vůbec za nejnebezpečnější součást návrhu, která může dopadnout na všechny občany.

Můžete to krátce vysvětlit?

Pojišťovny si tvoří rezervy pro mimořádné situace, aby v případě mimořádných situací mohly své pojištěnce vyplatit. Tyto peníze jsou daňově uznatelné a nemohou být vyplaceny jako dividendy a pojišťovna si je může odečíst ze základu daně. Ministerstvo nyní připravuje novou metodiku a chce uznávat pojišťovnám mnohem menší rezervy, než jim uznává teď.

Pojišťovny tak budou méně odolné proti mimořádným situacím a proti případné krizi. A já znovu říkám, že to je mimořádně neodpovědné. Vláda už vyčerpala všechny rezervy ve veřejných rozpočtech, chce sahat na rezervy i soukromého sektoru a tím bude finanční sektor méně odolný a může se stát, že tak jako v řadě jiných zemí bude muset intervenovat daňový poplatník, aby pojišťovny přežily.