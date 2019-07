Neúspěšní maturanti by mohli získat alespoň doklad o studiu, souhlasí ministr

Studenti, kteří nedokončí střední školu maturitou by i tak mohli získat doklad o studiu, který by je zvýhodnil před těmi, kteří mají jen základní vzdělání. Vláda se v pondělí sice k poslaneckému návrhu Pirátů postavila neutrálně, ale ministr školství Robert Plaga (za ANO) by o tom chtěl na půdě Sněmovny debatovat. Součástí návrhu je i zrušení povinné maturity z matematiky. K tomu je ale podle Plagy ještě třeba získat přesná čísla o počtech i důvodech neúspěšných maturantů.