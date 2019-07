Sucho trvá a hrozí požáry, varovali meteorologové. Očekávané srážky moc nepomohou

Kvůli očekávanému vývoji počasí v pondělí meteorologové upřesnili a prodloužili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Podle stávající predikce by měla platit minimálně do pátku. Ke konci týdne by měly přijít výraznější srážky, zlepšit stav však příliš nepomohou.