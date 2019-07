zpe, Novinky

„Seznámila jsem pana prezidenta s tím, že jsem předložila návrh rozpočtu se 40miliardovým schodkem. Nevidím prostor k tomu, aby se schodek snížil, ale je pro mě nepředstavitelné, aby se zvyšoval,“ uvedla po zhruba šestihodinovém jednání Schillerová.

Zemanovi prý řekla, že pro ni bylo velké zklamání, když ministři ČSSD na vládě nepodpořili základní parametry rozpočtu. „Sociální demokracie si dala požadavky do koaliční smlouvy, ty požadavky v tom rozpočtu jsou. Přišlo by mi logické, že by zvedli ruku s tím, že mají výhrady,“ vrátila se k červnovému hlasování šéfka státní kasy.

Prezident se skrze svého mluvčího zastal Schillerové a opět se nepřímo navezl do ČSSD. „Expertní tým prezidenta republiky vyslovil plnou podporu úsilí ministryně financí Aleny Schillerové zabránit neodůvodněným výdajům a plýtvání a úsilí hledat příjmové rezervy včetně odstranění neodůvodněných daňových výjimek,“ napsal na Twitter Ovčáček.

Na požadavky ČSSD už nejsou peníze

Sociální demokracie základní parametry rozpočtu nepodpořila, protože podle ní chybí miliardy na samotné fungování resortů. Ministr vnitra Jan Hamáček by si představoval víc peněz na platy policistů a hasičů. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v rozpočtu jejího resortu chybí 11 miliard korun.

Schillerová už se dříve nechala slyšet, že požadavky sociálních demokratů nepovažuje za reálné. ČSSD dlouhodobě říká, že potřebné peníze by chtěla získat zavedením bankovní daně. To ale odmítá premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Finální podobu rozpočtu budou ještě ministři se Schillerovou ladit během léta. Rozpočet musí vláda schválit a poslat do Sněmovny do konce září.

Schodek ve výši 40 miliard kritizuje pravicová opozice a nelíbí se ani komunistům, kteří kabinet ANO a ČSSD tolerují.

„Pokud prezident kývne a pochválí ministryni Schillerovou za 40miliardovou sekyru v době růstu, pak může rovnou pochválit i Andreje Babiše za skvělou dotační politiku a ministryni Maláčovou za nerozhazovačný přístup k sociální politice,“ komentoval na Twitteru poslanec ODS Jan Skopeček.

KSČM už v květnu uvedla, že by preferovala schodek 30 miliard.