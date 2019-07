Denisa Doležalová, Právo

Náklady na stavbu Ostrava odhaduje kolem 1,5 miliardy korun bez DPH. Otevřít by se nová koncertní hala měla veřejnosti v roce 2024. Vznikne rekonstrukcí a přístavbou Domu kultury Ostrava, který byl postaven v roce 1961. Bude mít tvar pouzdra hudebního nástroje.

„Je to pro Ostravu významný den. O koncertní halu usiluje město bezmála 60 let. Poslední takto významná světová architektonická soutěž v Ostravě proběhla v roce 1923. Šlo o soutěž na stavbu Nové radnice,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Dodal, že město již má na výstavbu koncertní síně zajištěnou strukturu financování.

Za budovou má vzniknout i vodní plocha.

FOTO: Vizualizace

„Ve speciálním fondu, který jsme pro tento účel zřídili, již máme naspořeno čtvrt miliardy korun. Zároveň jsme vloni podepsali memorandum o financování koncertní haly mezi Moravskoslezským krajem a státem,“ upřesnil Macura s tím, že hned se pustí vedení města do jednání s vítězem soutěže, aby byla co nejdříve podepsána smlouva: „Zřejmě to bude na podzim.“

Halu chce Brno i Praha

Primátor ještě připomněl, že v Polsku v posledních letech vzniklo 13 nových koncertních hal, kdežto v Česku to bylo naposledy pražské Rudolfinum v roce 1885. „O novou koncertní halu usiluje také Brno a Praha,“ podotkl Macura.

„Jedná se o ikonické dílo. Tvar představuje pouzdro hudebního nástroje. Návrh je jedinečný v tom, jak propojuje novou budovu se starou, tedy s Domem kultury Ostrava. Nová dostavba zajímavým způsobem vystupuje ven k ulici 28. října a zároveň historickou budovu nezastiňuje, protože je zde skleněná. Krásně komunikuje i s parkem a zároveň nezabírá jeho plochu,“ ukazovala vizualizace náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Samotný hlavní sál bude v části novostavby.

FOTO: Vizualizace

Pro návrh hlasovalo šest ze sedmi porotců. Zvítězil mezi 31 soutěžícími.

FOTO: Vizualizace

Doplnila, že samotný hlavní sál bude v novostavbě. Za budovou pak vznikne i vodní plocha. „Objekt bude úsporný a dlouhodobě udržitelný. Využívá dešťovou vodu, tepelná čerpadla, má specifické opláštění. Stavba by měla začít v roce 2022,“ upřesnila Bajgarová.

Podle ní se komise složená z mezinárodních odborníků na vítězi téměř jednohlasně shodla. Hlasovalo pro něj šest ze sedmi porotců. Návrh zvítězil mezi 31 soutěžícími.