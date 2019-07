zpe, Novinky

ANO si proti květnu pohoršilo o 1,5 procenta. Podobný úbytek hlasů ANO ve středu predikoval i volební model agentury STEM.

„Pokles v preferencích hnutí ANO může souviset se zveřejněním předběžných závěrů EU ohledně čerpání dotací a střetu zájmů premiéra Andreje Babiše,“ uvádí Median. Průzkum se konal od 1. do 30. června mezi 1045 respondenty.

Druhá na pásce by byla podle Medianu ODS s 14,5 procenta. Třetí by byli Piráti s 13 procenty. V průzkumu STEM se výsledky liší, ODS se umístila na třetím místě a Piráti byli druzí.

Do Sněmovny by se podle Medianu dostala ještě SPD s 9 procenty, ČSSD a KSČM s 7,5 procenty, KDU-ČSL s 5,5 procenta a hnutí STAN s 5 procenty. TOP 09 by zůstala před prahem Sněmovny s 4,5 procenty.

Sociální demokraté nadále mírně oslabují. To ukázal i průzkum STEM, který ČSSD přisoudil historicky nejnižší výsledek a to 6,4 procenta.