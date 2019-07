Marie Königová, Právo

Premiér tak naplnil svou úspornou představu. Na jaře, když se ministři bavili o přípravě na české předsednictví poprvé, prohlásil, že se to dá zvládnout za třetinu peněz, než vydala Topolánkova vláda v roce 2009.

Stejně tak jako suma peněz se smrskl i počet nových lidí, kteří by se měli organizačně na předsednictví podílet. Původně se požadavky úřadů na nová pracovní místa vyšplhaly na 660, po první revizi již to bylo 561 nových pracovních míst. Podle dokumentu to nakonec bude pouze 200 míst.

Zbytek si budou muset resorty, které se budou na akcích podílet, najít mezi svými stávajícími zaměstnanci. Podle dokumentu všechny pracovní smlouvy, které budou uzavřeny v souvislosti s předsednictvím, musí skončit nejpozději v červnu 2023.

Ministerstvo financí počítá s průměrným hrubým platem 40 tisíc korun. Celkem bude na mzdy vyčleněno přes 215 milionů, ve kterých nejsou jen platy nových lidí, ale i motivační odměny pro své zaměstnance, kteří se budou na předsednictví podílet. Ministerstvo předpokládá, že budou-li resorty spolupracovat s lidmi na dohodu, pak jejich hodinová mzda bude 250 korun na hodinu.

O 58 pracovních míst se rozroste stálé zastoupení ČR v Bruselu. Na úhradu jejich zvýšených životních nákladů a na pronájem bytů pro ně odhadly finance přes 250 milionů korun.

Resorty se musí uskrovnit

Podstatným výdajem bude zajištění bezpečnosti jednotlivých akcí, za což ponese odpovědnost ministerstvo vnitra. Ministerstvo financí na to hodlá uvolnit 373,5 milionu korun.

S téměř 201 milionem korun se počítá pro pořádání akcí na území ČR. „Je předpoklad, že se co nejvíce jednání bude konat na území hlavního města Prahy, aby byla maximálně zjednodušena příprava a současně dosažena co největší efektivita vynaložených nákladů,“ uvádí se ve zprávě s tím, že lze uspořádat nějakou akci i mimo hlavní město, když to nezvýší náklady. Některé úřady hlásily už dopředu, že zvažují i jednání, jejichž konání není v rámci předsednictví povinné. Jejich seznam ale Babiš se Schillerovou seškrtali.

Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Předsednictví by mělo organizovat pouze takové akce, jež jsou řádně určené, odůvodněné a od předsednické země se jejich konání očekává,“ zdůvodnili svůj zásah. Pokud tedy budou chtít resorty něco navíc, zaplatí si to ze svých rozpočtů. Příloha s přehledem již plánovaných akcí během půlročního předsednictví ČR obsahuje 271 akcí. Z nich by se 224 měly konat v Praze, 25 v jiných městech v Česku. Sedm včetně zahájení a závěrečné konference budou v Bruselu, patnáct jinde v zahraničí a o umístění čtyř se ještě jedná.