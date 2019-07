Renáta Bohuslavová, Novinky

„Setkání v Lánech se na žádost pana premiéra opět odkládá, uskuteční se pravděpodobně ve čtvrtek. O vývoji budeme informovat,” uvedl na Twitteru Ovčáček.

Hrad důvody pro zrušení schůzky neuvedl. Jako nepravděpodobnější se jeví účast premiéra na summitu EU v Bruselu, kde premiéři a prezidenti rokují o novém obsazení klíčových funkcí ve vedení unijních institucí. Jednání se kvůli sporům zemí protahuje.

Jan Hamáček i členové soc. dem. chtěli původně vyřešit situaci kolem výměny na ministerstvu kultury do konce června, nakonec ale kývli na úterní schůzku. Jejich další kroky po zrušení jednání zatím nejsou jasné.

Schůzka se měla uskutečnit v souvislosti s vládní krizí, která vznikla poté, kdy prezident oznámil, že odmítá odvolat ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Jeho odvolání navrhl na popud Hamáčka premiér Babiš. Staněk podal demisi 20. května. Tu však Zeman odmítl.

Sociální demokracie na odvolání Staňka trvá a jako nového ministra navrhla místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Pokud k odvolání nedojde, tak ČSSD hrozí, že její ministři odejdou z vlády.

Pokud by se tak stalo a všech pět ministrů za soc. dem. podalo demisi, podle koaliční smlouvy by tak museli učinit i ministři za ANO a s největší pravděpodobností by došlo na předčasné volby. Ty nevyloučil ani premiér Andrej Babiš.

Zeman ale v rozhovoru pro sobotní MF Dnes řekl, že odchod ČSSD z vlády nemusí znamenat předčasné volby, ale pouze rekonstrukci kabinetu v případě, že nerezignují všichni ministři za ČSSD. Prezident naznačil, že by se mohl vzepřít právě Staněk. Podle Hamáčka by to v takovém případě situaci museli posoudit ústavní právníci.