Petr Kozelka, Právo

O reálné možnosti, že řady obviněných by se mohly rozšířit, informovalo Právo již před týdnem. A v těchto dnech vyšetřovatelé obvinili v pořadí už desátého podezřelého, kterým je podle dostupných informací brněnský podnikatel a zastupitel na radnici Brna-sever Jiří Hos (ODS). Na posun ve vyšetřování upozornil server Seznam Zprávy.

„Mohu potvrdit, že jsme zadrželi další osobu. Po nezbytných úkonech byla další den propuštěna na svobodu, vazbu jsem nenavrhoval. Tento člověk byl obviněn z účasti na zločinecké skupině, přijetí úplatku a sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek,“ potvrdil dozorující státní zástupce Radek Mezlík.

Ovčarčin mohl mluvit



U nového přírůstku v síti vyšetřovatelů sehrál podle informací Práva nezanedbatelnou úlohu i jeden z už dříve obviněných, podnikatel Pavel Ovčarčin. Toho ještě před dvěma týdny ponechal brněnský městský soud ve vazbě, o týden později jej ale už státní zástupce Mezlík pustil na svobodu. A zatímco Ovčarčin odcházel z vazební věznice, policie si šla pro dalšího údajného komplice.

Právě Ovčarčin je přitom podle státního zastupitelství zapleten kromě korupce i do podvodů s DPH a hrozilo, že se před stíháním bude ukrývat. Podle zdroje Práva obeznámeného s vyšetřováním mohlo být ale právě prodloužení vazby tou poslední kapkou k tomu, aby podnikatel začal vypovídat a vysloužil si tím propuštění na svobodu.

Stavebníci se přiznávají



Podobně pragmaticky se zřejmě zachovali i další obvinění. Několik z nich v čele s podnikatelem Samanem El-Talabanim, který má na krku také kromě korupce obvinění z daňových podvodů, usiluje o status spolupracujícího obviněného. A že mají o co hrát – v případě odsouzení jim totiž hrozí až 16 let vězení, zatímco pokud by soud uznal jejich významnou roli při objasňování případu, mohli by dostat trest do pěti let.

„Už několik lidí celé jednání podrobně popisuje, takže to pro nás dostává jiný důkazní rozměr. Jinam nás posunulo i to, že už máme k dispozici i několik doznání ze strany představitelů stavebních společností nebo živnostníků, kteří byli primárními poskytovali úplatku,“ upozornil Mezlík.

„Jejich trestní odpovědnost musí být řešena, ale v závislosti na závažnosti či výši úplatku připadá v úvahu za splnění zákonných podmínek i alternativní řešení, jako je třeba podmíněný odklon trestního řízení. To platí v případě, že dali třeba jednou úplatek ve výši deset tisíc korun, ale takto nelze postupovat u toho, kdo opakovaně uplácel vysokými částkami,“ vysvětlil Mezlík.

Policejní razie se na radnici Brna-střed uskutečnila v březnu, krátce po ní policie obvinila devět lidí. Z devíti obviněných jich původně pět skončilo ve vazbě včetně bývalého radního Brna-střed Jiřího Švachuly a bývalého místostarosty městské části Brno-Ivanovice Petra Liškutina (oba dříve ANO). Tři z nich už jsou z vazby venku, zůstávají v ní Švachula a podnikatel Petr Kalášek.