„Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí. Jak jsem již uvedl mnohokrát: svou rezignaci (nikoliv demonstrativně) jsem podal k rukám premiéra 20. května a pan prezident ji nepřijal. Tím se hrací pole přesouvá do rukou pana prezidenta, pana premiéra a předsedy ČSSD,” uvedl v úterý dopoledne ministr kultury Antonín Staněk.

Staněk: Krize je pro ČSSD dobrou katarzí

Na dotaz, kdo podle něj za krizi může, uvedl, že není možné označit jednoho aktéra. „Každá krize může být dobrou katarzí, možná ji naše strana potřebuje. Je to v něčem podobné jako manželství po dvaceti letech: Většinou ti dva nechtějí apriori rozvod, a tak se musí snažit usmířit a jednat. Buď krizi překonají, nebo je pak rozvod nevyhnutelný,” popsal Novinkám metaforicky situaci ve vládě Staněk.

Navíc podle něj už nemá šanci dění ovlivnit. „Je iluzorní si myslet, že mám jakoukoliv možnost toto dění ovlivnit. Nemám. Proto se na celou situaci již dívám z jistého odstupu, snažím se pokračovat v práci a nedělat “prudké pohyby”,” dodal ministr.

Staněk demisi podal ke konci května. Soc. dem. místo něj navrhla do čela resortu místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Zeman však zatím Staňkovu demisi nepřijal, a strana tak hrozí, že její ministři odejdou z vlády. Pokud by se tak stalo a všech pět ministrů za soc. dem. vládu opustilo, podle koaliční smlouvy by tak museli učinit i ministři z ANO nebo za ANO a s největší pravděpodobností by došlo na předčasné volby.

Zeman ale v rozhovoru pro sobotní MF Dnes řekl, že odchod ČSSD z vlády nemusí znamenat předčasné volby, ale pouze rekonstrukci kabinetu v případě, že nerezignují všichni ministři za ČSSD. Prezident naznačil, že by se mohl vzpříčit právě Staněk. Ten už ale jednou demisi podal, Zeman ji ale nepřijal. Podle Hamáčka by to v takovém případě situaci museli posoudit ústavní právníci.

Vládní krizi se v úterý večer v Lánech bude snažit zažehnat premiér Andrej Babiš společně s Janem Hamáčkem. Prezidenta by chtěli přesvědčit, aby Staňka odvolal a dosadil na jeho místo Šmardu.