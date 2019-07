Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Právě proto ministerstvo spravedlnosti přišlo v těchto dnech s novelou trestního zákoníku, která se omezuje výhradně na jedinou změnu. A to právě na trestní postih osob, které se účastní činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu. Trest? Až pět let vězení.

Stát tak bude lépe připraven, aby mohl hrozbám z aktivit těchto lidí čelit. Ladislav Šticha, mluvčí BIS

„Tyto osoby si během své účasti v dané skupině osvojí řadu vojenských praktik s rizikem jejich využití po svém následném návratu do České republiky,“ zdůvodňuje ministerstvo návrh novely. Podle něho mohou tito bojovníci po svém návratu zakládat různé radikální či extremistické skupiny nebo verbovat své následovníky v boji.

„V současné době by se novela vztahovala na několik jednotlivců, jejichž působení v zahraničních ozbrojených konfliktech zaznamenaly bezpečnostní složky státu,“ potvrdil Právu mluvčí civilní kontrarozvědky (BIS) Ladislav Šticha. Návrh novely má podle něj jednoznačnou podporu tajné služby, která se na přípravě změny podílela.

„Vzhledem k tomu, že aktivity tzv. bojovníků v zahraničních konfliktech se často pojí s extremismem, který tyto osoby mohou přenášet i na území ČR, novelu považujeme za velmi důležitou. Stát tak bude lépe připraven, aby mohl hrozbám z aktivit těchto lidí čelit,“ popsal situaci Šticha. Dodal, že půjde o důležitý nástroj zejména pro policii.

Stačí výcvik

Podle odborníků resortu spravedlnosti nelze vždy podle stávající úpravy v trestním zákoníku účast v ozbrojených skupinách postihnout. Trestní zákoník sice pamatuje na postih osob, které slouží ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, ovšem v případě právě nestátních skupin je klasifikace takového trestného činu složitější.

Nemusí přitom jít přímo jen o případy, kdy se žoldáci zapojí přímo do bojové činnosti, ale k potrestání by mohlo stačit třeba jen provádění bojového výcviku zájemců, ale i instruktáž pro výrobu a používání výbušnin či jiných nebezpečných látek anebo cestování za takovými účely. Nejen do zahraničí, ale i po Česku.

Netvařme se, že takové riziko není, je to celoevropský problém. Marek Benda, poslanec

„Určité formy členství v nestátních ozbrojených skupinách zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu lze vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu, kterou však dle současné úpravy není možné či je velmi komplikované trestněprávně postihnout. Navrhovanou změnou by mělo dojít k napravení dnešního nevyhovujícího stavu,“ zdůvodňuje ministerstvo svůj návrh.

I když výsledná podoba novely trestního zákoníku bude v příštích měsících plně v rukách parlamentu, mezi zákonodárci podporu podle všeho najde.

„Netvařme se, že takové riziko není, je to celoevropský problém,“ řekl na dotaz Práva šéf sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) v narážce na lidi, kteří se v různých konfliktech angažují. „Určitě je to věc k jednání,“ dodal s tím, že návrh ministerstva zatím neviděl, a proto nechce vynášet jednoznačné soudy.