ada, Právo

Zeman odmítl demisi ministra kultury za ČSSD Antonína Staňka a nemá se zatím ani k tomu, aby vyhověl Babišově návrhu na Staňkovo odvolání a jeho nahrazení Michalem Šmardou.

„I když má jiné názory, měl by mému návrhu vyhovět, doufám, že ho přesvědčím,“ prohlásil Babiš.

Pokud by se tak nestalo a soc. dem. by odešla z vlády, byla by podle Babiše na stole varianta předčasných voleb. „Myslím, že soc. dem. neodejde, to by byla sebevražda a de facto by to znamenalo předčasné volby,“ uvedl premiér s tím, že v takovém případě by začal jednat se zástupci parlamentních stran.

Předčasné volby je totiž možné vyhlásit, pokud Sněmovna rozhodne o svém rozpuštění, a to minimálně 120 hlasy.

Michal Šmarda

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Babiš zároveň popřel úvahy, že by v případě odchodu koaličního partnera z kabinetu začal jednat s SPD, která by mohla soc. dem. svými hlasy nahradit. „Neopřu se o SPD, to máme za sebou,“ poznamenal v narážce na sestavování své první menšinové vlády, kde se okamurovci za splnění jistých podmínek nabízeli. „Jasně jsme řekli, že s nimi do vlády nepůjdeme,“ řekl Babiš.

Premiér si je před jednáním s prezidentem jistý v kramflecích. „Moje profese je obchodník, já vyjednávám a budu se snažit pana prezidenta přesvědčit,“ popsal svou roli premiér a dodal: „Hledám pozitivní řešení bez konfliktu, napnu své vyjednávací síly na to, abych pana prezidenta přesvědčil, že je tady koaliční smlouva, soc. dem. má Šmardu a aby to akceptoval.“

Zeman prý průtahy nevybočuje

Premiér je o svých schopnostech přesvědčen navzdory víkendovým slovům Zemana, který nevěří, že se Michal Šmarda stane ministrem kultury. Premiér se současně zastal prezidenta, který podle něj svým oddalováním jmenovacího aktu nového ministra nijak nevybočuje ze zvyklostí všech českých prezidentů.

Připomněl průtahy Václava Havla se jmenováním ministra průmyslu Miroslava Grégra (ČSSD), nebo Václava Klause se jmenováním ministra průmyslu Jana Urbana nebo ministra zdravotnictví Davida Ratha (oba ČSSD). Ale také v případě šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga (tehdy KDU-ČSL).