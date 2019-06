Jan Holý, Právo

Vláda v pondělí schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok. Je to snad vůbec poprvé v historii ČR, kdy se ve vládě ministři koaličního partnera, tedy ČSSD, zdrželi hlasování. Co to pro vás znamená?

Abych se přiznala, postoji koaličního partnera absolutně nerozumím. Na návrhu jsme společně odpracovali stovky hodin, stojí za ním desítky schůzek a náročných jednání. Zvyšujeme investice na rekordních 135 miliard, dáváme na vědu a výzkum 48 miliard, přidáváme 10 procent na platy učitelů a o pět procent zvyšujeme příspěvek pro místní samosprávy.

Navíc opět zvyšujeme průměrný důchod o 900 Kč, zvedáme rodičovský příspěvek o 80 tisíc Kč. V návrhu je rozpočtováno o 4,7 miliardy korun více na příspěvek na péči a přitom nezapomínejme, že vlajková loď ČSSD, zrušení karenční doby, je spojeno s výpadkem 3,5 miliardy na sociálním pojistném. Návrhem rozpočtu plníme společné závazky této koaliční vlády.

Celkově ministři požadovali 20 miliard navíc. Je ovšem zajímavé, že z toho 18,5 miliardy požadoval právě koaliční partner

Proto mě přirozeně překvapilo, že se ministři za ČSSD při hlasování zdrželi. Ale fakticky to znamená hlavně to, že během léta si nad návrhem znovu sedneme a věcně se o něm pobavíme, což by nás čekalo tak jako tak. Jsme totiž teprve v rané fázi přípravy rozpočtu.

Zákon o rozpočtu je pro vládu důležitý. Pro příští rok počítáte se schodkem 40 miliard korun. Komunisté, aby návrh podpořili, chtějí defi cit jen 30 miliard. Hlasy ale alespoň části poslanců KSČM budete potřebovat...

Poté, co se na podobě rozpočtu shodneme v rámci koalice, budeme jednat o jeho podpoře s dalšími stranami. Těch deset miliard korun není málo. Nejdříve se ale musíme shodnout v rámci koalice.

Soc. dem. ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce v rozpočtu dalších 11 miliard, dá se předpokládat, že požadavky na zvýšení vznesou i další ministři. Najdete další peníze a dokážete jim vyhovět?

Všechny požadavky si velmi poctivě vyslechneme, necháme si je řádně zdůvodnit a budeme se o nich bavit na vládě. Celkově ministři na pondělním jednání vlády požadovali 20 miliard navíc. Je ovšem zajímavé, že z toho 18,5 miliardy požadoval právě koaliční partner. Ten měl rovněž největší problém s úsporami ve svých resortech.

Na rovinu říkám, že žádné desítky miliard ale rozhodně nikde nenajdu. Proto například požadavky MPSV ve výši 11 miliard jsou jednoduše nereálné. Návrhem rozpočtu 2020 plníme společné závazky naší koaliční vlády. Během léta se o návrhu věcně pobavíme, ale musíme se pohybovat v reálných mantinelech a nezapomínat na možnosti státní kasy.

Soc. dem. by údajně mohla koaliční vládu kvůli rozpočtu i opustit.

V politice se může stát cokoliv. Ale opakuji, pondělnímu kroku ČSSD nerozumím. Jednak to není konečná podoba rozpočtu, ale obsahuje stěžejní vládní priority. Kdybych dala na misky vah tyto vládní priority s dalšími požadavky koaličního partnera, rozhodně mezi ně nemohu dát rovnítko. Ale jsem připravena si rozpočet v letních měsících poctivě odpracovat.

O finální podobě rozpočtu bude vláda hlasovat koncem léta. Budete při dalších úpravách vycházet spíše z úspor v některých kapitolách, nebo hledat možnosti, jak navýšit celkové příjmy?

Úspory jsou vítány především. Ale bez aktivní spolupráce s jednotlivými ministry to nepůjde. Máte ministry, kteří to šetření mají v sobě, mají to v krvi, a máte ministry, kteří si nebudou dělat problém. Ale věřím, že to kolegové nakonec zvládnou. O navýšení celkových příjmů neuvažujeme.