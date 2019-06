Jiří Mach, Právo

„Denně nám volá kolem 500 dětí, mezi nimi vysvědčení řeší minimum. Už to není tak markantní jako před lety, kdy volaly tisíce dětí. Ustupující trend trvá asi pět let,“ řekla Právu Regina Jandová z Linky bezpečí.

Podle ní je to zejména tím, že rodiče mají více možností sledovat výkony svých ratolestí v průběhu roku. Některé školy třeba mají elektronické systémy, ze kterých si rodiče mohou dělat přehled. Přístup rodičů a školy se mění i kvůli tomu, že se v poslední době o vzdělávání hodně mluví v médiích, modernizuje se výuka a pedagogika a školy více s rodiči spolupracují.

Stačí zmrzlina

„I rodiče nám volají a naši psychologové jim radí, jak reagovat, když to vysvědčení bude horší. Vysvětlíme jim, že mají s dítětem pracovat průběžně, jak si nastavit nějaký systém, třeba doučování,“ uvedla Jandová.

„Občas, když už děti volají, že jim rodiče budou nadávat, připravíme je na to,“ dodala s tím, že fyzické tresty se tohoto tématu už vesměs netýkají a domácí násilí či týrání se k vysvědčení nevztahuje.

I dětský psycholog Miroslav Hudec potvrdil, že od tvrdého přístupu se už povětšinou ustupuje. „Nová generace rodičů má trochu jiný přístup, což někdy vede k tomu, že nemají motivaci k dítěti přisednout a vysvětlit věci, které ve škole nepochopilo. Zejména v chudších vrstvách to rodiče pochopili tak, že o to až tak moc nejde,“ řekl Právu.

Když to přebijete dárkem, natož drahým, tak jde motivace úplně jinam Miroslav Hudec, dětský psycholog

„Jako by nenašli zlatou střední cestu, tedy nehrozit hrubou silou, ale zase to nenechat osudu,“ dodal. U středních a vyšších středních vrstev, kde rodiče berou vzdělání a prospěch svých dětí i jako prestižní záležitost, ale zase hrozí, že to občas přeženou s odměnou.

„Už dříve jsem narazil na případ, kdy mělo děťátko problémy s prospěchem a rodiče mu slíbili, že když bude mít dobré známky a bude se snažit, tak dostane za vysvědčení motokáru. Když se ukázalo, že ještě na ní nemohlo jezdit, chuť do učení opět poklesla,“ zavzpomínal.

Třeba tisícikoruny za vysvědčení se nyní objevují poměrně často. „Cíl vzdělávání pak není, že dítě něco zvládlo nebo že se může doma pochlubit. Ztrácí tak i radost z poznávání. A takové radosti v životě si máme chránit. Když to přebijete dárkem, natož drahým, tak jde motivace úplně jinam,“ vysvětlil.

Podle něj by vysvědčení měla provázet slavnostní událost, zajít si výjimečně do cukrárny, na zmrzlinu, na výlet, aby s ním byl spojen příjemný zážitek. Odměny pak lze nastavovat skrz kapesné v průběhu roku, kdy rodiče třeba za domácí práce, dobré známky či pochvaly navýší týdenní základ.

Pětka demotivuje

Podle Hudce však nejsou vhodné ani tresty ze strany školy v podobě pětky na vysvědčení. V minulém školním roce opakovalo ročník 6624 dětí, z toho 3118 už na prvním stupni a z nich pak 1147 první třídu. Celkem základní školy navštěvovalo přes 940 tisíc žáků.

Leckdy jde o vysoký počet zameškaných hodin třeba z důvodu nemoci. V případě prvňáků je některé školy nechávají propadnout, protože děti byly tak zanedbané, že první třídu učitel pojal na způsob přípravky s tím, že v následujícím roce už se chytnou.

Ale podle Hudce má na děti propadnutí velmi nepříznivé dopady: „Dítě si to zapamatuje na dost dlouho a docela ho to srazí.“ Podle něj je to i vizitka školy a učitele, který s dítětem musí pracovat. „Učitel by měl taky vyzkoušet různé postupy. Když to nějak nejde, tak to zkusí jinak. Někdy třeba stačí trochu počkat,“ dodal Hudec.