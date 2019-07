svj, Právo

Pravidla pro přiznání nového přídavku by se měla upravit a zpřísnit. Navrhované změny se nelíbí odborníkům na sociální problematiku a organizacím na pomoc lidem v tísni. Varují, že se negativně dotknou stovek tisíc lidí ohrožených ztrátou bydlení a zastaví výplatu sociálních dávek obyvatelům ubytoven.

Zástupci několika organizací včera ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) vyzvali, aby svůj návrh zákona se změnou dávek na bydlení stáhla a nechala připravit nový.

„V době, kdy rostou rekordně ceny bydlení, je to experiment s osudy seniorů a rodin s dětmi,“ uvedl ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák. Podle něj by se resort měl nejdřív soustředit na řešení „klíčových problémů“, jako jsou neexistující sociální bydlení a tisíce lidí v exekucích.

„Obchod s chudobou musí skončit“

Maláčová na to reagovala, že chystá razantní změnu dávek na bydlení kvůli ukončení obchodu s chudobou. „Obchod s chudobou musí skončit. Je to časovaná bomba. Seniory, rodiny s dětmi a zdravotně postižené změna nepoškodí,“ řekla Maláčová. Dodala, že do médií unikl jen interní dokument.

Vyplácení dávek na bydlení do ubytoven by podle zveřejněného materiálu mělo skončit do konce roku 2023.

Podle ředitele sociálních služeb Armády spásy Jana Františka Krupy systém dávek změnu potřebuje, ministerstvem navrhovaný postup by ale ohrozil tisíce lidí a rodin s dětmi. „Pokud by zůstali bez střechy nad hlavou, přesouvali by se do azylových domů. Ty ale nemají takovou kapacitu a nemají sloužit k levnému ubytování, ale k řešení krizí,“ dodal Krupa.