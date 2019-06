Právo

Z jejich e-mailové komunikace podle serveru vyplývá, že Vojtěch Horáčka úkoloval, co mu má zjistit. „On se tehdy nabídl, že mi s tím pomůže,“ vysvětloval ministr. Žádné peníze mu prý za to neplatil.

To, že Horáčkovi dal podle e-mailů kontakt na tehdejšího ředitele Státní tiskárny cenin, Vojtěch za protislužbu nepovažuje. „Já pro něj nic nedělal ani mu nic nedohazoval. Požádal mě o kontakt na člověka, co pak s tím kontaktem dělal, to nevím. Nevěděl jsem, co chce řešit. Nebo jaký má problém,“ doplnil s tím, že to byla možná přílišná otevřenost.

Lobbista Tomáš Horáček na jednání o vazbě.

FOTO: Jan Menšík, Právo

„Možná jsem mu příliš důvěřoval“



Vojtěch uvedl, že se mu Horáček tehdy prezentoval jako někdo, kdo působí v českém zdravotnictví a kdo chce pomoci. Nabídl, že mu podle zákona o svobodném přístupu k informacím zajistí informace týkající se nákupů nemocnic. Ty chtěl ministr údajně zmapovat, zda nejsou předražené.

„Možná jsem mu příliš důvěřoval, že jeho zájem je bohulibý a že je to whistleblower, který chce ukázat na nepravosti ve zdravotnictví. To, že to je naopak, jsem zjistil až v časovém odstupu a pak jsem s ním komunikaci ukončil, ještě když jsem byl na ministerstvu financí,“ tvrdí Vojtěch. Kdy kontakt přesně skončil, už prý přesně neví.

Na dotaz, proč si o informace nepožádal jako tehdejší tajemník ministra financí sám, Vojtěch řekl, že si přesně nepamatuje ani na komunikaci s Horáčkem.

„Říkal, že chce toto zjistit a já s ním tu komunikaci vedl. Ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by bylo nějaké nezákonné. Teď samozřejmě zpětně to může vypadat, že jsem měl vědět, co je to za člověka, ale to nevěděl tehdy nikdo,“ uvedl Vojtěch.

Ministr dodal, že byla možná chyba, že Horáčkovu nabídku využil.