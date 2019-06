Novinky, ČTK

Tradiční červnová akce Bahna patří k největším prezentacím armády pro veřejnost. Desetitisícovou návštěvnost má každý rok bez ohledu na počasí.

Šestihodinový programu jubilejního ročníku nabídl ukázky dvou historických bitev v režii Nadace pozemního vojska a Muzea na demarkační linii v Rokycanech.

Výsadek příslušníků české armády z vrtulníku Mi-171Š

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Vojenští nadšenci předvedli ukázku ze začátku války v roce 1939 v Polsku a ukázku dukelských bojů z roku 1944. Jako překvapení secvičili i ukázku jízdních vlastností tanků a obrněných transportérů na hudbu symfonické básně Bedřicha Smetany Má vlast.

Obrněný transportér Pandur II

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Vrcholem vystoupení současné armády byla hlavní hodinová ukázka, do které armáda zapojila 26 bojových vozidel, vrtulníky Mi-171Š a Mi-24 a dva bojové letouny L-159 Alca. „Pro diváky je nejatraktivnější ta dynamika - to znamená pohyb vojáků po bojišti, vedení boje, palba, podpůrné prostředky jako děla, letadla a podobně,” popsal velitel pozemních sil Josef Kopecký. Ukázka simulovala válečný konflikt mezi dvěma státy.

Spokojený ministr



„Bahna mají velký význam, není to jenom o prezentaci techniky a schopností armády, ale je to i o prezentaci vojáků armády jako takové, je to možnost k bližšímu setkání s veřejností,” řekl ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).

Video

Armáda se v Brdech připravuje na víkendovou přehlídku Bahna; zdroj: Ivan Blažek, Právo

Na Bahnech byl poprvé, mile ho překvapila nejen velká účast a zájem lidí, ale i velké množství techniky armády i složek integrovaného záchranného systému. Za poslední roky podle něj armáda udělala velký pokrok v technice.

Samohybná kanónová houfnice DANA na generální zkoušce Dne pozemního vojska Bahna 2019.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Minový vrhač MV-3 na korbě armádního automobilu na generální zkoušce Dne pozemního vojska Bahna 2019.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

„Je dobře, že tyto akce pro veřejnost jsou, vidíte i tu techniku, která je 40 let a více stará. Aby občané viděli, kam chceme peníze transparentně a efektivně utratit,” řekl.

Vrtulník Mi-24 české armády na tankodromu Zadní Bahna ve Strašicích na Rokycansku na generální zkoušce Dne pozemního vojska Bahna 2019.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Děti si prohlížejí armádní techniku

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK

Do letošních Bahen se zapojilo na 1400 lidí, více než 500 kusů techniky a přes 600 zbraní a zbraňových systémů. Z toho je kolem 1000 vojáků s 350 kusy techniky.

Bojové vozidlo Ascod Ulan rakouské armády na generální zkoušce Dne pozemního vojska Bahna 2019.

FOTO: Miroslav Chaloupka, ČTK