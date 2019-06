Petr Kozelka, Právo

„Je možné, že nějaké obvinění přibyde, ale není reálné očekávat, že by se to řešilo v rámci již této rozpracované věci. Nelze to tedy vyloučit, ale bylo by to vedeno formálně v jiném řízení,“ řekl na dotaz Práva státní zástupce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Státní zastupitelství se tak rozhodlo k prvním devíti obviněným v čele s bývalým radním pro investice městské části Brno-střed Jiřím Švachulou (dříve ANO) nepřidávat další obviněné. Jedním z důvodů je, že další bobtnání by z případu udělalo „monstrproces“, dalším pak může být, že by nemusely být dodrženy zákonné lhůty pro termín podání obžaloby.

„Vyšetřování případu je v plném proudu a pro případ, že by někteří z obviněných dál zůstávali ve vazbě, by byl termín pro podání obžaloby začátek března 2020,“ připomenul Mezlík.

Obvinění hrozí lidem i firmám



Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním by mohlo přibýt více než deset obviněných, pověstný Damoklův meč přitom visí navíc i nad právnickými osobami, tedy firmami, jejichž představitelé se mohli provinit předáváním úplatků.

„Prověřují se stovky zakázek a platí, že pokud jsou stíháni lidé za braní úplatků, stejně trestné je i dávání úplatků. Nyní jde o to, aby se podařilo udržet případ pohromadě, protože při výsleších padají další jména a podezřelé zakázky nejen z radnice Brno-střed, ale i z dalších míst,“ řekl Právu zdroj.

Ve vazbě stále zůstává kromě Švachuly, kterého státní zastupitelství označuje za hlavu údajné zločinecké skupiny, ještě podnikatel Pavel Ovčarčin, jenž měl být podle vyšetřovatelů kromě korupce zapojen i do další zločinecké skupiny obírající stát na dani. V pátek brněnský městský soud ponechal ve vazbě také Petra Kaláška. U něj je podle státního zastupitelství možné, že si mohl vybudovat významné finanční zázemí v cizině, kam by mohl případně uprchnout.

Ve středu naopak soudce Libor Hanuš pustil na svobodu bývalého vedoucího investic radnice Brno-střed a někdejšího místostarostu městské části Brno-Ivanovice Petra Liškutina (dříve ANO). Již dříve soud propustil i podnikatele Lubomíra Smolku. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 16 let vězení.