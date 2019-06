kab, Právo

Návrh Ústeckého kraje na odchod z ČSSD vlády neuspěl. „Hlasování proběhlo, z přítomných 41 členů předsednictva dostal podporu deseti hlasů,“ uvedl Hamáček. Pro odchod podle informací Práva hlasoval např. poslanec Václav Votava, místopředseda Senátu Milan Štěch nebo bývalý poslanec a statutární místopředseda Milan Chovanec.

Deset členů předsednictva se hlasování o odchodu z vlády zdrželo.

Hamáček naopak prosadil, aby sociální demokracie ve vládě zůstala a aktivně ji podpořila. „Co se týká hlasování o nedůvěře vládě, klub soc. dem. bude postupovat jednotně, bude hlasovat proti návrhu o nedůvěře vládě,“ sdělil šéf strany.

Zleva místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředsedové Roman Onderka a Tomáš Petříček po jednání předsednictva strany.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Setrvání v kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) ale podmiňuje několika body. „Navrhl jsem, aby ČSSD pokračovala v koaličním projektu za následujících předpokladů: státní rozpočet umožní naplňovat programové cíle. Aktuální návrh tyto ambice nesplňuje. Bude třeba hledat další a dodatečné příjmy. Budeme žádat o to, aby řešení rozpočtu bylo cestou dodatečných příjmů, nikoliv dalších škrtů,“ řekl Hamáček.

Druhým požadavkem ČSSD je garance nezávislosti justice. ČSSD trvá na tom, že nesmí být odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

ČSSD chce nového ministra

Třetí požadavek je vyřešení situace na ministerstvu kultury. „Sociální demokracie má právo nominovat své ministry do vlády a také své ministry odvolat,“ poznamenal Hamáček s odkazem na to, že prezident Miloš Zeman stále nevyhověl návrhu premiéra Andreje Babiše vyměnit ministra kultury Antonína Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

O situaci bude Zeman s Babišem jednat v sobotu v Lánech, zkraje příštího týdne by se měl Šmarda setkat se Zemanem na Vysočině. Pokud se výměna na postu ministra kultury neuskuteční do konce června, svolá Hamáček mimořádné předsednictvo strany.

ČSSD se zabývala i svým volebním propadákem. Podle Hamáčka straničtí voliči odešli k hnutí ANO. ČSSD je chce získat důsledným prosazováním svého programu ve vládě.

Jak se účastníci oslovení Právem shodli, diskuse byla živá, ale probíhala v klidu. Odpůrci vlády měli podle šéfa oranžového klubu senátorů Petra Víchy svázané ruce. Obávají se totiž, že by ministry soc. dem. po případné demisi ve vládě nahradila SPD. „Když spácháte sebevraždu, je těžké to pak vzít zpátky,“ řekl s tím, že rozhodnutí vstoupit do Babišova kabinetu byla chyba.

Na jednání předsednictva ČSSD zvolila do čela klubu starostů a primátorů starostu Frýdku-Místku Michala Pobuckého.