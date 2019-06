zpe, Novinky

Nová úprava stanoví, že pojišťovny by hradily 90 procent z ceny konopí. Lékaři mohou pacientům předepsat maximálně 30 gramů konopí měsíčně. Jeden gram léčebného konopí stojí 171 korun.

Léčebné konopí doktoři předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, AIDS nebo rakovinou. Konopí zabírá na chronickou bolest, která nejde léčit jinými léky.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v Česku přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí. Vloni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Zdroj: ČTK



Novela také stanoví, že lékaři a lékárnici by měli mít přehled o všech lécích, které pacienti berou. Podle ministerstva zdravotnictví to má například zabránit tomu, aby lékaři předepisovali prášky, které mají vzájemně nežádoucí účinky.

Pacienti budou mít právo zakázat lékařům vstup do databáze léků. To se ale nelíbilo ODS a Pirátům, kteří navrhovali, aby si lékaři museli vyžádat aktivní souhlas pacienta.

Piráti varovali před zneužitím údajů



Piráti varovali před zneužitím informací o lékových záznamech. „Znám lidi, co mají psychické problémy, co by měli problémy v práci, kdyby se na ně ta společnost nějakým způsobem dívala, a prostě to riziko toho přístupu k těm informacím, ne pro lékaře, ale obecně, prostě je,“ varoval lídr Pirátů Ivan Bartoš.

S tím nesouhlasil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Nemalujme tady čerta na zeď, že tady dojde k nějakému masivnímu zneužívání. Ty informace uvidí pouze ti lékaři a ti lékárníci, nikdo jiný,“ podotkl.

Dodal, že prostřednictvím lékového záznamu se zajistí lepší, bezpečnější a kvalitnější péče o pacienty. „Protože skutečně ten lékový záznam znamená výrazný kvalitativní posun z hlediska bezpečnosti pacientů, z hlediska předcházení nežádoucím lékovým interakcím a duplicitám,“ hájil Vojtěch.