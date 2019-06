kab, Právo

„Pokládám za malicherné, kdyby se vláda měla rozpadnout kvůli radě České tiskové kanceláře,“ prohlásil Zeman v reakci na výhrůžku ČSSD, že odejde z vlády, pokud bude hnutí ANO ve Sněmovně hlasovat pro kandidáta SPD do rady ČTK Michala Semína.

Tomu ČSSD vyčítá jeho kontroverzní názory. Volba do rady ČTK se uskuteční až v červenci. Koaliční strany ANO a ČSSD se dohodly na tom, že budou postupovat společně. Vedení ANO vyzvalo stranické poslance, aby pro Semína nehlasovali. Volba je však tajná.

ČSSD by si odchodem uškodila, míní Zeman



„Jan Hamáček naprosto realisticky upozornil, že pokud ČSSD z vlády odejde, tak se vláda opře o Svobodu a přímou demokracii,“ uvedl také Zeman s tím, že sociální demokracie by po odchodu z kabinetu přestala být viditelná a uškodila by si.

Hlava státu to prohlásila v pořadu vysílaném v předvečer schůzky šedesátihlavého předsednictva ČSSD, které se budoucností strany bude zabývat. Hovořit by mělo nejenom o strategii, kterou by strana měla zvolit po volebním výprasku v eurovolbách, ale také o probíhajících protivládních demonstracích a čekání na výměnu ministra kultury.

O tom budou v sobotu zřejmě jednat i Zeman s Babišem v Lánech na pravidelné večeři, u které se oba politici setkávají každý měsíc. Premiér na přání ČSSD navrhuje na post ministra kultury oranžového místopředsedu Michala Šmardu, který by měl nahradit Antonína Staňka.

„Pokud se na to pan premiér vůbec bude ptát, tak mu řeknu, že mám s panem Šmardou schůzku příští týden, a to je zatím vše,“ uvedl Zeman. Dodal, že u něj byla zpěvačka Eva Urbanová, která si stěžovala na vedení Národního divadla. Odkázal ji na ministra Staňka.

Z demonstrace proti Babišovi, která se chystá v neděli na Letné a očekává se účast více než sta tisíc lidí, si Zeman těžkou hlavu nedělá. Vzkázal jim, ať jdou volit a vstoupí do Parlamentu.