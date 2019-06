Barbora Zpěváčková, Novinky

„Vyjednáváme o státním rozpočtu. Soc. dem. stále tvrdí, že je třeba hledat další příjmy. Budeme navrhovat v rámci daňového balíčku, aby osobní vozy, které si pořídí podnikatelé, byly daňový uznatelný náklad nejvýše 900 tisíc korun,“ řekl Novinkám Hamáček.

Podle něj by to do rozpočtu mohlo přinést několik miliard ročně. Hamáček uvedl, že o tom mluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ta se k nápadu nestavila odmítavě.

„Zavádění opatření tohoto typu by muselo být podrobeno důkladné analýze z hlediska spravedlnosti, administrativní náročnosti a efektu, včetně posouzení dostupných a relevantních zkušeností s podobnými kroky,“ sdělila Novinkám Schillerová.

Drahá auta nejsou k podnikání potřeba?



Pořizovací cena vozů, které si podnikatelé mohou zahrnout do nákladů, není v současnosti nijak omezena. „Když je to v nákladech, tak to snižuje daňový základ a podnikatel poté platí nižší daně. V současnosti si tam může dát auto za milion a půl a snížit si tím daňový základ,“ shrnul pro Novinky principy daňově uznatelných nákladů ekonom Lukáš Kovanda.

Sociální demokraté podle něj budou návrh obhajovat tím, že tak drahá auta nejsou k podnikání potřeba.

ČSSD chce návrh vložit do daňového balíčku, který už vláda předložila Sněmovně a který mimo jiné zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret. Zatím není jisté, kdy se Sněmovna k projednání balíčku dostane.

Čirý populismus, tvrdí Skopeček



Poslanec ODS a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček návrh označil za čirý populismus. „Jde jen o to vyvolat závist a atakovat lidi, kterým se daří. Manažerské vozy vyšší třídy, kterými jezdí podnikatelé a šéfové firem všude po světě, bývají samozřejmě mnohem dražší,“ napsal Novinkám Skopeček.

Zároveň podotkl, že pokud majitel firmy přijel na jednání v neadekvátním voze vzhledem k velikosti a svému postavení, stejně jako třeba nepatřičně oblečený, může to být důvod pro potenciální obchodní partnery k nedůvěře.

„Navíc se z této změny systémově významné zdroje pro stát získat nedají. Chce-li pan Hamáček získat více peněz pro stát, měl by tlačit na zeštíhlení státu a byrokracie,“ míní Skopeček.

Hamáček jezdí Škodou Kodiaq



Sám Hamáček využívá policejní vůz, protože je jako ministr vnitra chráněnou osobu. Policejní prezidium ale odmítlo sdělit, kolik vůz stojí.

Předseda ČSSD Jan Hamáček odjížděl v listopadu 2018 po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem Škodou Kodiaq.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Konkrétní informace týkající se chráněných osob z taktických důvodů zásadně nesdělujeme. K přepravě chráněných osob používáme různá vozidla z flotily Ochranné služby Policie České republiky,“ napsal Novinkám šéf Odboru komunikace Policejního prezidia Jozef Bocán.

Podle informací Novinek Hamáček v současnosti jezdí Škodou Kodiaq. Ceny modelu Kodiaq startují na 650 tisících, ale modely s lepší výbavou vyjdou na více než milion korun.