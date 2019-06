Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyrazila na svoji první zahraniční cestu ve funkci. Ta vede do České republiky, jak je tradicí. Dopoledne se na Hradě sejde s prezidentem Milošem Zemanem, odpoledne zavítá do Senátu a následně do Poslanecké... Celý článek Slovenská prezidentka Čaputová dorazila na Pražský hrad»