zpe, Novinky

„Je neuvěřitelné, že v 21. století u nás stále ještě nefunguje distanční volba. Volební právo má každý plnoletý občan ČR a jednoduše není možné, aby pobyt v zahraničí vedl k faktickému zablokování tohoto práva,“ uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Korespondenční volba funguje ve 24 státech Evropské unie například v Německu, Velké Británii či na Slovensku.

Pekarová Adamová zdůraznila, že Češi žijící v zahraničí musejí kolikrát překonat stovky kilometrů, aby mohli hodit lístek do volební urny na zastupitelském úřadě.

Podle předkladatelů by se mohl počet hlasujících za hranicemi zvýšit o polovinu. V posledních sněmovních volbách v cizině hlasovalo asi deset tisíc Čechů. TOP 09 uvedla, že v zahraničí žije 300 až 700 tisíc krajanů s volebním právem.

Korespondenční volba by se týkala voleb do Sněmovny a prezidentských voleb, neplatila by pro volby do Evropského parlamentu a pro senátní volby.

Opozice v čele s TOP 09 předložila novelu už vloni. Vláda tenkrát ale vyčetla, že návrh je nepřipravený a hlasování poštou by mohlo vyhlášení výsledků zpozdit.