Petr Kozelka, Právo

Muž se dostal do potyčky se svým krajanem v roce 1988 a o rok později byl odsouzen na 10,5 roku za pokus vraždy. Jeho odvolání zamítl Nejvyšší soud v roce 1992, jenže muž byl v mezidobí propuštěn z vazby a odcestoval do Turecka, kde se po smrti své manželky staral o tři syny. Kromě toho pracoval jako řidič mezinárodní kamionové dopravy a jezdil po celé Evropě včetně Česka, jak bylo patrno z uděleného víza.

Česká justice ale nebyla schopna muže dostat do výkonu trestu, přestože znala adresu jeho pobytu. Nakonec byl muž zadržen až v prosinci 2017 na základě evropského zatýkajícího rozkazu při návštěvě syna ve Švédsku a poté putoval do českého vězení. Proti tomu se bránil ústavní stížnostní, v níž upozornil, že se zdržoval na známé adrese, celou dobu pracoval, staral se o rodinu a žádný soud jej nekontaktoval.

Trestu se nevyhýbal



„Až do svého zadržení ve Švédsku neměl důvod se domnívat, že by měl nastoupit v České republice výkon trestu. Po svém návratu do Turecké republiky žil se svou rodinou a jako řidič se z pracovních důvodů intenzivně pohyboval po celé Evropě, včetně Československa a České republiky,“ upozornil ve stížnosti jeho advokát.

Senát se soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem dal nakonec mužově argumentaci za pravdu. Soudci upozornili, že jde o kuriózní případ, ve kterém justice nedokázala zohlednit specifické okolnosti. Nyní musí krajský soud znovu řešit Turkův návrh na rozhodnutí o promlčení, kterým se původně vůbec nechtěl zabývat.

Prakticky by to bylo doživotí



Soudce David také poukázal na to, že činu se muž dopustil v rozpuku sil, ale do vězení by měl nastoupit už jako těžce nemocný senior, přičemž vzhledem k srdečnímu onemocnění by se přitom zpoza mříží už nejspíš nedostal.

„České orgány měly a nevyužily v mezidobí možnost výkon trestu stěžovatele realizovat a nebylo prokázáno, že by se ten jakkoli výkonu trestu vyhýbal,“ zdůraznil David a upozornil na starší rozhodnutí ÚS, že takový výkon trestu by byl jen „holou represí, postrádající smysl jak pro odsouzeného, tak pro společnost samotnou“.

O případu tak nyní bude muset znovu rozhodnout Krajský soud v Plzni, který bude vázán názorem ÚS.