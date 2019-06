Novinky, ČTK

Podle zjištění statistického úřadu v České republice žijí hlavně mladší lidé ze Slovenska, převážně třicátníci. Často tu zůstávají po vysoké škole. Třetina slovenských pracovních sil má vysokoškolský titul. Ze skupin cizinců vydělávají nejvíc a nejvíc jich je mezi řídícími pracovníky a specialisty.

Za první čtyři měsíce tohoto roku v Česku podle statistiky přibylo 500 obyvatel, kteří pocházejí ze Slovenska. Na konci dubna v zemi žilo 117 315 Slováků a Slovenek, z nich 51 087 trvale. O pět let dřív, tedy v dubnu 2014 úřady evidovaly v Česku 92 840 lidí ze Slovenska. Trvalý pobyt mělo 37 317 z nich. V dubnu 2009 v zemi pobývalo 78 024 osob ze sousedního státu. České občanství od roku 2001 do roku 2017 získalo 15 136 lidí ze Slovenska.

Podle dat ministerstva práce na konci loňska mělo v Česku zaměstnání 191 818 Slováků a Slovenek. Proti roku 2004 se počet zhruba ztrojnásobil. V roce 2007 před recesí jich instituce a firmy zaměstnávaly 101 223. V následujících krizových letech jich ubylo jen mírně. Předkrizovou úroveň počet slovenských zaměstnanců překročil v roce 2011, od té doby se počet zvedá.

Jedním z důvodů je, že nezaměstnanost v ČR nedosahuje ani tří procent a je nejnižší v EU, na Slovenku je zhruba pětiprocentní. České domácnosti vydávaly za potraviny něco přes 16 procent svých příjmů a za bydlení přes čtvrtinu, slovenské za jídlo utratily 18 procent a za bydlení necelých 24 procent příjmů.

Majitelé firem



Slováci jsou po Rusech nejčastějšími majiteli firem. V letošním roce vlastnili v Česku téměř 13 500 firem, což bylo o 31,5 procenta více než v roce 2015.

„Slováci jsou hned za podnikateli z Ruska druhými nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem. Mezi lety 2015 a 2019 se počet společností se slovenským kapitálem zvýšil téměř o třetinu," uvedla analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Až za Slováky jsou zahraničními majiteli českých podniků Ukrajinci a Němci. Současně jsou Češi nejčastějšími zahraničními vlastníky slovenských firem, když na druhé místo vytlačili Maďary.

Slováků se v ČR rodí více než Ukrajinců a Vietnamců

Každoročně také přibývá Slovenek a Slováků, kteří v Česku uzavírají manželství. Od roku 2004 do roku 2017 se v ČR vdalo 10 776 žen ze Slovenska. Celkem tak tvořily dvě pětiny zahraničních nevěst. Za toto období se v Česku oženilo 9731 slovenských mužů, což je asi čtvrtina zahraničních ženichů. Za 13 sledovaných let se v ČR rozvedlo 2978 slovenských mužů a 2594 slovenských žen. Mezi lety 2004 až 2017 se v Česku narodilo 5887 dětí se slovenských občanstvím. Nejvíc jich bylo v roce 2017, a to víc než tisíc. Malých Slováků a Slovenek tak bylo poprvé víc než narozených dětí s ukrajinským či vietnamským občanstvím.

Lidé ze Slovenska mohou na celém českém území s úřady, ve školách či u soudů komunikovat ústně i písemně ve své mateřštině. Zaručuje jim to Evropská charta regionálních a menšinových jazyků.