Vláda chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru

Vláda chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zatímco nyní se platí 1000 korun, nově to má být 2000 korun. Návrh vláda vložila do sazbového daňového balíčku, který předložila Sněmovně a který mimo jiné zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret.