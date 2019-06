Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Jak se tvářil premiér Babiš na vaši schůzku, když sám opakovaně kontakt s organizátory striktně odmítl?

Řekl mi, že on se s nimi scházet nebude.

Schůzka byla vaše iniciativa, nebo pozvání druhé strany?

Byla to moje iniciativa.

Znamená to, že sdílíte jejich obavy a souhlasíte s jejich požadavky, které v posledních dnech stupňují?

Pokládám za důležité, aby tady probíhala komunikace. Nemůžeme se tvářit, že demonstrace neexistují. Podle mého názoru je úkolem politiků hovořit i s těmi, s jejichž názory nemusíme souhlasit. Setkáním jsem chtěl dát najevo, že jsem připraven vyslechnout si jejich argumenty s tím, že některé z nich vnímám.

A co vám řekli?

Zopakovali své požadavky, které prezentují veřejně. Hlavně jsme ale hovořili o justici. Já jsem sdělil, že i kvůli tomu, že v poslední době probíhají demonstrace, je stabilita v justici a hlavně na Nejvyšším státním zastupitelství garantovaná.

Nemůžeme se tvářit, že demonstrace neexistují

A je to také něco, co soc. dem. označila jako červenou linii, tedy pokud by došlo ke snaze o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak by soc. dem. odešla z vlády. V té souvislosti jsme se bavili o legislativní úpravě, tedy stručné novele zákona o státním zastupitelství, která by zavedla funkční období žalobců.

Když říkáte, že některé jejich obavy sdílíte, znamená to, že vidíte nějaké snahy sundat nejvyššího státního zástupce Zemana?

Před jistou dobou jsem zaznamenal obavy jak v politice, tak u veřejnosti. Soc. dem. se k tomu jasně postavila, takže v tomto směru je podle mého situace jasnější, než byla.

Takže obavy jsou liché?

Myslím, že žádné radikální změny na Nejvyšším státním zastupitelství nehrozí, tedy že by vláda chtěla Pavla Zemana odvolávat.

Myslíte, s osobní znalostí Marie Benešové, která byla i členkou soc. dem., že by byla ochotna podvolit se nátlaku, ať už ze strany premiéra, prezidenta, nebo kohokoli jiného? Právě její jméno bylo roznětkou demonstrací.

Myslím, že paní ministryně se rozhoduje autonomně.

Milion chvilek nejnověji hovoří o zrušení dotací pro Agrofert, Babiše kritizuje ve shodě s opozicí a s návrhem bruselského auditu za to, že se plně neodstřihl od své firmy, jejích médií. Souhlasíte?

Tyto jejich názory jsem vyslechl, ale náš názor se v tomto ohledu liší.

Video

Záznam: Demonstrace 4. června na Václavském náměstí (Zdroj: Novinky)

Trochu to vypadá, jako byste se svou schůzkou chtěl tak trochu odstřihnout od babišovců, vyjádřit distanc. Nebo ne?

To není distanc od pana premiéra nebo jeho hnutí. Tady nejde o problémy soc. dem. Znovu opakuji, že když tady vzniklo toto hnutí, politici se nemohou tvářit, že se nic neděje. A já osobně jsem považoval za slušné se s nimi sejít a vyslechnout si je.

Zkoušel jste jejich zástupce přesvědčit, aby v demonstracích nepokračovali?

Nešel jsem je přesvědčovat, šel jsem si je vyslechnout.

Změnilo se něco na postoji soc. dem. zůstat ve vládě?

Nic se nezměnilo.