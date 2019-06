dan, Právo

„Český premiér zašel tak daleko, že si na svoje osobní problémy vzal celou Českou republiku i české firmy jako rukojmí a tím se stal bezpečnostním rizikem,“ řekl Kalousek v diskusi v České televizi.

Podle něj je na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě správný čas. „Kdy jindy hlasovat o nedůvěře vládě, když zřejmý střet zájmů předsedy vlády přerostl do mezinárodní ostudy?“ poznamenal Kalousek.

Předseda klubu pirátských poslanců Jakub Michálek řekl, že chtějí nejdříve jednat se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. „Důvěra v premiéra Babiše visí na hlasech ČSSD, a proto budeme jednat s ČSSD, abychom zjistili, jaké jsou jejich důvody, proč dál podporují vládu,“ podotkl Michálek.

Předseda Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček si myslí, že je hlasování o nedůvěře zbytečné, protože opozice nemá dostatek hlasů k povalení vlády. „Hlasování o nedůvěře vládě potřebuje 101 hlasů a ty já tam nevidím,“ řekl Vondráček.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle něj kolem auditu Evropské komise panuje hysterie a Babiš je mediálně lynčován. „Měli bychom počkat na oficiální znění auditu,“ poznamenal Vondráček. Pozastavil se nad tím, že auditoři Evropské komise vykládají české zákony. Na to reagoval Kalousek: „Proč by nevykládali české zákony, když jde o jejich peníze,“ řekl Kalousek.

Michálek se pozastavil nad tím, že se chystá výměna šéfa Českých drah (ČD). Současný generální ředitel ČD Miroslav Kupec má skončit a nahradit ho má Václav Nebeský, současný náměstek ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO).

Premiér Andrej Babiš

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jak už Právo informovalo, v souvislosti s Nebeským vzbuzuje otazníky postavení a práce jeho manželky Olgy, jež se má podílet na dohledu české odpovědi k auditní zprávě Evropské komise o čerpání dotací v souvislosti s podezřením na střet zájmů premiéra.

„Vypadá to jako uplácení. Ohrožuje to důvěryhodnost zpracování odpovědí na ten audit,“ řekl Michálek. Vondráček to odmítl komentovat, podle něj není správné někoho kádrovat jen kvůli tomu, že jeho partner někde pracuje.