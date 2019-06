dan, Právo

Průzkum probíhal mezi 11. a 31. květnem, tedy v době vrcholící kampaně před evropskými volbami a také v čase, kdy probíhaly demonstrace proti jmenování ministryně spravedlnosti Marii Benešové i proti Babišovi.

Podle volebního modelu by druhé místo získali Piráti se 17,5 procenty a polepšili by si o 1,5 bodu. Bronzovou příčku by obsadila ODS s 12,5 procenty, občanští demokraté proti dubnovému modelu přišli i procento voličů.

„Voličská základna ANO dál stárne, voliči, kteří odcházejí, jsou střední generace a odcházejí k Pirátům a ODS,” uvedl v České televizi Pavel Ranocha ze společnosti Kantar. To podle něj vede k tomu, že Piráti jsou nejsilnější stranou nejen u dvacátníků, ale i u třicátníků a mladších čtyřicátníků. „Jako nejčastější důvod k odchodu (od ANO) uvádějí ztrátu důvěry v premiéra Babiše,” dodal Ranocha.

Naopak SPD Tomia Okamury si polepšilo o dvě procenta a získalo by 10,5 procenta. Lépe by skončilo i hnutí STAN, které by v květnu volilo sedm procent lidí, což je o procento více než v dubnu. O půl procenta více získali i komunisté s 6,5 procenty. ČSSD by volilo šest procent dotázaných, což je o půl procenta méně než v dubnu.

Předpokládaný zisk mandátů podle volebního modelu v květnu 2019.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pod pětiprocentní hranicí by zůstala KDU- ČSL (4,5 %) a TOP 09 (4 %) a do Sněmovny by se nedostaly.

Podle odhadů Práva by ANO získalo 75 křesel, Piráti 40, ODS 28, SPD 21, starostové 13, komunisté 12 a sociální demokraté 11 mandátů. Což by znamenalo, že současná koalice ANO, ČSSD podporovaná KSČM, by ztratila ve Sněmovně většinu. Dnes má 108 křesel, podle modelu Kantar by v květnu získala o deset mandátů méně.