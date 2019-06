Renáta Bohuslavová, Novinky

Jednání prvního mimořádného zastupitelstva pod vedením Pirátů, Prahy sobě a koalice TOP 09 a STAN vyvolala opozice ANO a ODS. Chce slyšet odpovědi na otázky kolem nesrovnalostí během dubnového hlasování na radě v souvislosti s hlasováním o zrušení veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu.

„Je to pohrdání občany a je to velké amatérství. Je vidět, že neumí Prahu vést. V životě jsem nezažila, co jsem byla v radě, že by si jeden z členů rady vzpomněl, že hlasoval jinak a že to chce změnit,” kritizovala ještě před jednáním vedení města místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Krnáčové by to neodpustili



„Je to v krátké době už druhá záležitost, v supertrasnaprentní radě, které by se bývalé koalici pod vedením Adriany Krnáčové neodpustily,” dodal předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher.

O pochybném, a možná i zfalšovaném hlasování informovaly Novinky již minulý týden. Otázky opozice budou směřovat jak na primátora Zdeňka Hřiba, tak na úředníky, ale i náměstka Pavla Vyhnánka, který radu v zastoupení vedl, a na náměstka Petra Hlubučka, který je právě tím, kdo měl být na zápis z jednání dopsán zpětně.

Hlubuček se ovšem jednání mimořádného zastupitelstva nezúčastní. Podle informací Novinek má dlouhodobě plánovanou dovolenou.

Vedení Prahy informace o zfalšování zápisu odmítá, šlo podle nich o chybu úředníka Richarda Maříka.

Nejedná se o první pochybnosti ohledně hlasování rady. Již dříve Novinky psaly o tajném hlasování kolem schválení geologického průzkumu na metro D. Takové hlasování by se ale podle Pirátů už nemělo opakovat. Požadují totiž do budoucna hlasování elektronické.