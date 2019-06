Matěj Říha, kab, Právo

„Více informací poskytovat nebudeme, neboť řízení ve věcech služebního poměru je ze zákona neveřejné,“ doplnil Ibehej.

Podle zákona to znamená, že šéf NCOZ učinil první krok, kterým bývá doručení rozhodnutí o propuštění. Šmíd proti rozhodnutí může podat odvolání do sedmi dnů od doby, co mu bylo doručeno. Teprve poté bude známé definitivní rozhodnutí.

Deník Právo v polovině května upozornil na to, že si Piráti Šmída pozvali, aby jim pomáhal s legislativou. Za tuto opoziční stranu byl také policista, který se zabývá finanční kriminalitou, loni v říjnu zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva. Šmíd po provalení případu působení v politice ukončil.

Podle zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů příslušník nesmí být členem politické strany nebo hnutí a nesmí vykonávat činnost v jejich prospěch. Zákon také mluví o tom, že příslušník bezpečnostních sborů má být nestranný. Piráti jsou přesvědčeni o tom, že Šmíd zákon neporušil.

Pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který legislativní pomoc po policejním důstojníkovi žádal, již dříve prohlásil, že pokud by kvůli tomu měl být Šmíd propuštěn, zváží soud.

Odmítl zároveň, že by Šmíd měl být od policie vyhozen. „Policie dnes zahájila řízení ve věcech služebního poměru, protože takové řízení zahájit musí. Jaký bude jeho výsledek se teprve uvidí, ale dle mých informací a dle oficiálního vyjádření ministerstva není pro propuštění důvod,“ napsal Právu Kolářík.

Ovšem ministerstvo vnitra podle náměstka pro legislativu Petra Mlsny žádné takové vyjádření neposkytlo. „Od nás žádné stanovisko nedostali. Zákon je jasný a není nutné jej dovysvětlovávat. Zákon jasně a jednoznačně říká, že policista nesmí vykonávat činnost pro politické strany,“ řekl Právu Mlsna.

„Je na služebním funkcionáři, aby vyhodnotil, jestli příslušník bezpečnostního sboru služební zákon porušil nebo neporušil, a pokud jej porušil, tak by s ním měl zahájit řízení,“ dodal pro Právo Mlsna.