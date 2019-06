Novinky

Čtvrtek bude ve znamení bouřlivého počasí. „Studená fronta by měla přinést silné bouřky. První se objeví nad západní částí republiky už kolem 11 hodiny dopoledne. Na Moravu a do Slezska by měly dorazit kolem 18. hodiny,“ uvedla Honsová.

Zpočátku dne bude ještě polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat až na zataženo s deštěm a bouřkami. Srážkové úhrny budou činit až 40 mm. Očekává se také zesílení větru nad 70 km/h a vyloučeny nejsou ani kroupy. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.

V pátek se k nám na chvíli podívá výběžek vyššího tlaku vzduchu. V Čechách bude už od rána polojasno, na Moravě a ve Slezsku se ale zpočátku dne ještě udrží až oblačno s přeháňkami i deštěm, ale odpoledne bude mraků ubývat na polojasno i tam. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni, přes den vystoupí na 21 až 25 stupňů.

V sobotu na Medarda bude přes území ČR přecházet slabá studená fronta, díky které by tu a tam nějaká ta kapka spadnout mohla, a to hlavně v Čechách, kde bude oblačno s občasnými přeháňkami. „Vyloučeny nejsou ani bouřky,“ upřesnila Honsová.

Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, oblačnost se tam začne objevovat až během odpoledních hodin. Ráno teploty poklesnou na 17 až 13 stupňů, odpoledne vystoupí v Čechách na 20 až 24, na východě až na 26 stupňů.

Relativně příjemná by měla být neděle, kdy bude obloha jasná až polojasná. „Během dne se budou vytvářet kupovitá oblaka, takže při zvětšené oblačnosti se zejména v horských oblastech mohou objevit přeháňky nebo ojediněle i bouřky, ale budou to jen lokální jevy,“ doplnila meteoroložka. Ranní teploty se opět budou držet mezi 17 až 13 stupni, odpolední maxima budou činit 23 až 27 stupňů.

Od pondělí by do Česka měl opět začít pronikat velmi teplý vzduch od jihu až jihozápadu, a to kolem brázdy nízkého tlaku nad západní Evropou. Teploty tak sice půjdou rychle nahoru, ale v nestabilním vzduchu musíme počítat s přeháňkami. Ranní minima mezi 16 až 12 stupni budou následována maximy mezi 26 až 30 stupni.

Pro následující dny modely zatím počítají s dalším výrazným oteplením nad tropickou třicítku, vyloučena nejsou ani maxima kolem 34 stupňů.