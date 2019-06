ren, zpe, Novinky

„Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující. Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně. Je potřeba, aby bylo jasné, o čí důvěru se i v takovéto situaci v Poslanecké sněmovně předseda vlády opírá,” uvedl v pondělí lídr ODS Petr Fiala.

Babiš na to pro Novinky reagoval se slovy, že o žádnou důvěru žádat nebude. „Pan Fiala to může udělat sám, nemám na to nejmenší důvod,“ uvedl Babiš.

Zprávou o auditu, která minulý čtvrtek dorazila do Česka a podle níž je český premiér ve střetu zájmů a porušuje zákony, se chtějí poslanci zabývat v úterý. Má být zařazena na program jednání jako hned první bod.

Zveřejnit audit a zastavit dotace



Podle ODS by vláda měla auditní zprávu zveřejnit, zastavit proplácení všech dotací pro Agrofert a připravit odpověď pro Evropskou komisi, kterou ale nebudou zpracovávat ministři za ANO, aby opět nebylo podezření ze střetu zájmů.

Velmi podobné výzvy předložily i další opoziční strany ve Sněmovně už minulý týden a připojila se k nim i vládní ČSSD.

Babiš: A o kolik jsme přišli kvůli ODS?



„Těším se, až sdělím občanům naší země, o kolik peněz jsme přišli za 15 let členství v Evropské unii díky ODS, například v rámci ROP Severozápad a dalším podivným dotacím. Kvůli Agrofertu ČR nepřišla o žádnou dotaci a nebude žádnou vracet,“ řekl Novinkám premiér s odkazem na úterní jednání Sněmovny.

Česko by kvůli premiérovu střetu zájmů mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert od února 2017. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila v pátek média.

Babiš už v pátek ve Sněmovně prohlásil, že žádné zákony neporušuje a Česko nic Bruselu vracet nebude. Česká strana se bude moci ke zjištěním v návrhu auditní zprávy vyjádřit. EK podle toho může materiál ještě upravit. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek uvedla, že česká strana nyní počká na oficiální překlad z Bruselu, což bude trvat asi měsíc. Sněmovní opozice již v pátek žádala, aby stát vyplacené dotace po Agrofertu vymáhal.