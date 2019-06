ČTK

Podle nálezu Ústavního soudu nešlo o nepřípustnou diskriminaci a důvody odmítnutí nebyly nenávistné ani svévolné. Rychetský v nedělním diskusním pořadu České televize řekl, že se za toto rozhodnutí ÚS hluboce stydí, podle něj popírá elementární principy právního státu.

„Zaprvé není pravda, že není ponižující v rámci spotřebitelského vztahu na zákazníkovi požadovat písemné prohlášení, že souhlasím, nebo nesouhlasím s politikou svého státu. Není pravda, že je přípustné skutečně diskriminovat podle státního občanství. To je princip kolektivní viny, který se vůbec nemůže v tomto případě objevit,” řekl Rychetský k rozhodnutí ÚS.

Současně připustil, že s nálezem by se mohly vypořádat evropské soudy, protože se v kauze aplikovalo implementované evropské právo. Nejvyšší správní soud (NSS), kam se případ po ústavní stížnosti vrátil, by se podle Rychetského měl nyní obrátit na evropský soudní dvůr do Lucemburku. „To by byla rychlejší a efektivnější cesta, jak se s nálezem vypořádat," doplnil předseda ÚS.

V únoru a březnu 2014 Rusko anektovalo poloostrov Krym, který byl součástí Ukrajiny. Když potom v dubnu 2014 přišla Česká obchodní inspekce do ostravského hotelu Brioni, našla tam oznámení, že občané Ruska se s platností od 24. března nemohou ubytovat, pokud nepodepíšou prohlášení odsuzující okupaci Krymu.

Inspekce nejprve uložila provozovateli hotelu pokutu 50 tisíc korun za porušení zákazu diskriminace spotřebitelů. Krajský soud v Ostravě rozhodnutí zrušil, NSS ale vyhověl kasační stížnosti inspekce. Krajský soud pak kvalifikoval počínání hotelu jako diskriminaci, sankci ale snížil na 5000 korun.

Majitel hotelu Brioni odmítá poskytovat služby občanům Ruské federace.

NSS tento verdikt včetně pokuty potvrdil, firma prý byla připravená zacházet s občany Ruska jinak než s cizinci z jiných zemí. Soud nezpochybnil právo firmy vyjádřit veřejně a otevřeně politický názor, kritizoval ale zvolený způsob. Firma poté podala ústavní stížnost, které ÚS v dubnu vyhověl.

Soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček tehdy zdůvodnil rozhodnutí mimo jiné tím, že ze strany hotelu to byla bezprostřední reakce na jednoznačné porušení mezinárodního práva. „To, co udělal daný stěžovatel, koneckonců bylo v souladu s českou zahraniční politikou i politikou mezinárodních organizací,” uvedl. Forma vyjádření názoru na anexi Krymu sice podle ÚS mohla být jiná, to ale nebylo podstatou sporu.