„Já bych byl samozřejmě rád, aby tam bylo 15 procent, ale vnímám, že je to první návrh rozpočtu a jako první návrh rozpočtu je to velmi dobré,“ uvedl Plaga v České televizi. Dodal, že pokud to bude možné, bude první, kdo navrhne, aby se platy zvýšily ještě víc.

V prvním čtvrtletí letošního roku byl průměrný plat učitele 36 224 korun.

Plaga zdůraznil, že ostatní státní zaměstnanci mají příští rok dostat navíc dvě procenta. Pokud by však nakonec dostali víc, bude požadovat víc než 10 procent i pro kantory.

Odboráři požadují růst platů pro učitele o 15 procent a pro nepedagogické pracovníky o deset procent. Hrozí stávkovou pohotovostí.

Poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský by šel ještě dál. „Mě mrzí, že to není třeba 25 procent, abychom to příští rok nemuseli řešit. Jak nalákáme ředitele? Aby šli tu školu řídit? V průměru je jeden uchazeč na konkurz ředitele,“ uvedl v ČT.

„Skokové zvýšení by mohlo umožnit, že polovina absolventů půjde učit a sníží deficit učitelů jako takový,“ míní Čižinský.

Plagovi vyčetl, že v Praze, kde se výdaje za bydlení pro rodinu pohybují kolem 25 tisíc korun měsíčně, jsou učitelé se stávajícími platy za ‚popelky‘. Zvlášť, když mají např. manželku či manžela na rodičovské. „Zvažte, jestli učitele, kteří mají vyšší životní náklady, podpořit více, protože jinak se nehneme,“ prohlásil Čižinský.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima se domnívá, že učitelé mají ve společnosti špatné postavení, které častokrát nesouvisí s výší platů.

„Ta debata skutečně není jen o penězích,“ přitakal Plaga a dodal, že by ostatní zaměstnanci neměli učitelům vyčítat, že mají stejně jako děti prázdniny.