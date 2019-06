Karolína Brodníčková, Právo

Jak se vám jednalo s premiérem? Mluvili jste spolu poprvé.

Bylo to příjemnější, než jsem čekal. Vyjadřoval se o mně kriticky, dočetl jsem se o tom, že bych byl vhodnější na ministerstvo pro místní rozvoj než na kulturu, a nelíbilo se mu, že jsem kritizoval vstup ČSSD do vlády. Bavili jsme se věcně, i jsme se zasmáli.

Že nemáte s kulturou mnoho společného, jste sám přiznal. Tak proč tam chcete?

To jsem přiznal i v jednání s panem premiérem. Myslím, že jsme si vyjasnili, že má mise bude víc manažerská.

Babišovi se nelíbilo, že jste byl proti vstupu ČSSD do vlády.

To jsme si vysvětlili, zopakoval jsem mu názor, že strategicky vhodnější bylo pro ČSSD před rokem jít do opozice. Nicméně rozhodnutí ve vnitrostranickém referendu padlo, a když už jednou takové rozhodnutí padne, tak se musí dodržet.

Premiér už požádal Hrad o výměnu ministra. Prezident Zeman ale v televizi Barrandov řekl, že mu Ústava nenakazuje odvolat Staňka „bez zbytečného odkladu“, jak tvrdí ústavní právníci. Vadí vám, že tedy proces ještě potrvá?

Barrandov má specifický formát. Já jsem si s sebou vzal medvídka, tričko s nápisem „Tričko Michala Šmardy“ a papíry s nápisem „Papíry Michala Šmardy“ (parodie na pořady, které se jmenují po majiteli TV Jaromíru Soukupovi). Je to spíš zábavná televize. Proto si raději počkám na ofi­ciální vyjádření pana prezidenta. Nejde tu o mě. Myslím, že pan prezident svým jednáním vyjadřuje vztah k ministru Staňkovi a chce dát najevo, že si váží toho, co vykonal. Ale pokud se koalice shodla, že chce ministra vyměnit, tak by se měla situace vyřešit co nejrychleji.

Neškodí vám u Zemana, že jste kamarád Bohuslava Sobotky, kterého prezident neměl rád?

Nevím. K panu prezidentovi jsem nikdy neměl negativní vztah. Trávil jsem s ním dřív dost času, jezdil jsem s ním v kampani v roce 1996 a 1998.

V autobusu Zemák?

Nebyl jsem v jeho týmu celou dobu, podnikl jsem s ním několik jízd na Vysočině a v jižních Čechách.

Vraťme se ke kultuře. Zajímá vás vlastně?

To zase ano. Mám umění rád. Ale to není na mé misi podstatné, ta je manažerská.

Vzpomenete si, na čem jste byl naposledy v divadle?

Kulturní obec se mi bude smát. Naposledy jsem byl v Novém Městě na Moravě na zájezdním představení Jistě, pane premiére. A předtím jsem byl na ochotnících z Nového Města a v Brně na Saturninovi.

Bylo podle vás správné, že Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa?

Způsob, jakým to udělal, nepřinesl dobré výsledky, protože dnes stojí celá kulturní obec proti ministerstvu. To je špatný výsledek. Musíme to co nejrychleji napravit. Jestli měli oba pánové pokračovat v čele svých institucí, to nyní hodnotit nechci. Řešení je jediné, a to vyhlásit transparentní výběrové řízení na obě pozice.

Mohou se do nich oba pánové přihlásit?

Zaznamenal jsem vyjádření pana Fajta, že se vracet nechce. Beru to vážně.

Kritice v Národním divadle čelí nyní i ředitel ND Jan Burian za své rozhodnutí jmenovat uměleckým šéfem opery Pera B. Hansena. Kýve se podle vás pod ním židle?

Musí skončit éra, kdy na základě mediálních spekulací se ministři rozhodují, zda odvolají nebo neodvolají nějakého ředitele. Takové spekulace chci utnout. Chci ujistit všechny ředitele příspěvkových organizací v oblasti kultury, že k nim bude přistupováno s rozvahou, bez snahy skandalizovat je, ztěžovat jim práci a vstupovat jim do jejich odborného řízení. Důležité je, aby byl přijat zákon, který upraví činnost těchto kulturních institucí, aby měly správní a dozorčí rady. Aby organizaci řídily, dohlížely na ni. Aby byla transparentní pravidla, jak jsou jmenováni a odvoláváni ředitelé, jak je v institucích prováděna kontrola a jak jsou organizace financovány, aby měly jistotu rozvoje. Aby do jejich řízení nebylo politicky zasahováno.

Vláda jedná o rozpočtu na příští rok. Víte už nyní, zda vznesete požadavky?

Jedna věc je navýšení peněz pro resort, je tam ta meta jedno procento státního rozpočtu. Ale podstatná je i struktura. Tato vláda klade důraz na investice. Chci, aby rostly peníze na investice, ale ne na úkor jiných kapitol.

Měly by růst peníze pracovníků v kultuře, kteří dostali přidáno 10 procent letos?

Veřejnost je přesvědčena, že pracovníci v kultuře mají hodně peněz, ale je to mylná představa. Znám to z komunální politiky. Je to jeden ze základních úkolů ministra. Opomíjená je situace městských knihoven.

Připravil byste i změnu ohledně veřejnoprávních médií?

Je v pořádku, že parlament na ně může tlačit neschválením jejich výročních zpráv, jejichž odmítnutím lze sesadit např. televizní radu? Situace, kdy v parlamentu leží neschválené výroční zprávy, je dlouhodobě neudržitelná. Je potřeba se vyvarovat politických tlaků. Bránit nezávislost veřejnoprávních médií je jeden z úkolů ministerstva.