Česko by mohlo unii vracet 450 milionů korun, píše se ve zprávě EK

Česko by mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK), podle něhož je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý dokument zveřejnily na webu Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, Seznam.cz, Info.cz a Deník N.