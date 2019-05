míš, vej, Právo

Ředitel Divadla na Vinohradech a herec Tomáš Töpfer Právu řekl: „Toho pána vůbec neznám. Mám pocit, že většina hnutí a stran trpí personální krizí a soc. dem. už tahá králíky z klobouku. V každém případě to bude překvapení, otázka je, jestli dobré, nebo špatné.“

Režisér a herec Miroslav Krobot říká: „Mám o něm jen stručné informace z tisku. Do jisté míry chápu, že na ministra kultury je navrhován člověk, který se orientuje v politice.“

„Otázka je, jak bude řídit kulturu, jaké projeví schopnosti a jaký k ní bude mít vztah. Nebo jestli bude vše pokračovat jako v případě pana Staňka, kterého jsem pokládal spíš za figurku z Monty Pythonů než za ministra. Ani si nevšiml, kolik procent z rozpočtu resort kultury dostává,“ dodal.

Miroslav Krobot na festivalu Berlinale.

FOTO: Michele Tantussi, Reuters

Dokumentaristka Helena Třeštíková říká: „Situace mi připadá krajně nešťastná, protože s kulturou by se neměly dělat takové kotrmelce, že někdo podá demisi a prezident ji nepřijme. Připadá mi to nedůstojné, nedospělé. Kultura malého národa by měla být jedním z jeho poznávacích znaků pro svět a teď se z ní stal předmět podivných čachrů, což je frustrující. Doufám, že se vše brzo vyřeší.“

„K osobě Michala Šmardy je obtížné se vyjádřit, protože o něm nevím vůbec nic. Viděla jsem jeho životopis a skutečnost, že má vystudované jen gymnázium, je zarážející. Ale nic víc o něm nevíme, je třeba si počkat,“ dodala.

Zdeněk Zelenka, scenárista a režisér, tvrdí: „Nejen kulturní fronta očekává, že se situace na poli kultury zklidní. Těžko říci, jestli má šanci ji zklidnit člověk, o kterém nikdo nic neví. Ministerstvo samozřejmě může vést politik, ale tak jako já bych nemohl vést ministerstvo průmyslu, protože o něm nic nevím, tak předpokládám, že ministerstvo kultury povede člověk, který kulturu ovládá a zná.“

Scenárista a režisér Zdeněk Zelenka.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Je tedy důležité, aby byla volba naprosto neznámého člověka důkladně zdůvodněna, jinak to působí pouze jako naplnění stranických zájmů,“ poznamenal.