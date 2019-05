Renáta Bohuslavová, Novinky

20:36 - On line končí. Děkujeme za pozornost.

20:35 - Poslanci po pěti hodinách debat nic nevyřešili a nepřijali ani žádné konkrétní usnesení. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka si totiž do 21:00, do kdy se mohlo jednat, vzal taktickou přestávku na poradu klubu. V projednávání by tak poslanci mohli pokračovat ve čtvrtek.

20:30 - „Jsem zklamán, čekal jsem, že přijde paní ministryně a řekne, že se dvě miliardy našly. Zvítězila tady spíš touha po boji ve vládě,” řekl v závěrečném slovu poslanec Výborný s odkazem na dohady mezi ministryněmi.

19:15 - Poslanci postupně vyzývají vládu, aby do poloviny června předložila řešení a uvedla, kde vezme požadované dvě miliardy do sociálních služeb. Podobné usnesení předložily kluby Pirátů, lidovců i KSČM.

18:41 - Nedostatek peněz kritizují i komunisté. „Situace nemusela dojít až sem, ale mohlo se to řešit v začátku roku. Je to nefér k obcím i samotným pracovníkům. Přestali jsme myslet dopředu,” kritizovala plánování vlády poslankyně KSČM Hana Aulická.

Byli to ale právě i komunisté, kteří loni rozpočet, v němž byly peníze na sociální služby navržené, podpořili.

18:24 - „Finanční prostředky v rozpočtu MPSV nejsou. To jsem řekla jasně,” uvedla ministryně Maláčová. To podle ní ale neznamená, že se prostředky nenajdou.

18:20 - Koalice se stále dokola ptá, zda teda vláda peníze má a kde jsou.

18:15 - Komplexní analýzu toho, jak se na financování sociálních služeb podílejí kraje, chtějí Piráti. „Podporujeme to, že je třeba řešit situaci akutně a hned, ale pro budoucnost si nelze hrát na to, že budeme mít systém vyrovnávacích plateb,” uvedla na plénu poslankyně Olga Richterová. Analýzu chtějí po ministerstvu do září.

První místopředsedkyně pirátů Olga Richterová.

FOTO: Milan Malíček, Právo

17:42 - „Zaplatím ministryním oběd a ať to spolu proberou. Nemusí štěbetat ve Sněmovně,” vzkázal ministryním poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

17:30 - Poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová opozici vzkázala, že peníze se najdou do poloviny června. Právě do 15. června chce opozice vědět, jak vláda situaci vyřeší.

17:26 - Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka je problém na vládě v komunikaci. „Problém je v tom, že si s paní ministryní posíláte dopisy, než abyste si to vyříkaly,” uvedl Ferjenčík.

17:24 - Poslanec za lidovce Jan Čižinský jí vzkázal, že poslanci kterým, na tématu záleží ve Sněmovně jsou. Zmínil především lidovce, kteří svolání schůze iniciovali.

17:20 - Poslankyně a předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová z ANO se po dvou hodinách projednávání zlobila, že zástupci ODS, kteří schůzi chtěli, na plénu nejsou. „Kde je pan Fiala a Stanjura? Kde jsou? Co si o tom mám myslet. Vypadá to, že jim jde jen o zviditelnění,” uvedla a sklidila potlesk.

17:15 - Předseda lidovců Marek Výborný byl překvapený, že ministryně Schillerová nemá informace o tom, kam peníze jdou. „Co jste dělali ve vládě. Proč nevíte, kde ty problémy jsou a kam peníze jdou. Nevěřím tomu, že ta čísla nemáte,” řekl Výborný.

17:10 - Schillerová je připravená peníze ze státního rozpočtu letos poskytnout, ale nejdřív chce vědět, proč je s financováním sociálních služeb každý rok problém.

„Chci vědět, kam jdou ty finance. Jinak by mohl místo mě na ministerstvu sedět bankomat klidně i bez pinu,” uvedla na plénu.

17:05 - Sociální politiku po kritice opozice hájí i ministryně financí Alena Schillerová. „Sociální politika ze strany státu ještě nebyla nikdy podporována jako letos. Vláda problematiku financování v žádném případě nepodceňuje, ale musíme jasně identifikovat problém a oprostit se od emocionální a politické rétoriky,” řekla Schillerová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

16:50 - Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška vláda kraje vydírá, jelikož jim neposlala peníze. Kraje si podle něj nedovolí peníze nevyplatit a musí se tak zadlužovat.

16:47 - Sněmovna podle něj apeluje na celou vládu, ale odpovědnost za sociální služby má ministryně Maláčová. „Ukáže se, jak silnou ministryní je, bude-li schopna dosáhnout dohody, aby se dvě miliardy našly,“ uvedl na plénu Rakušan.

16:44 - V kritice pokračovali i další poslanci. „Měsíčně se najde půl miliardy korun, abychom propláceli slevy na jízdné. A teď nemáme dvě miliardy na dofinancování sociálních služeb,“ ptal se předseda STAN Vít Rakušan.

16:30 - S kritikou se přidal i jeho stranický kolega a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Ještě než začal mluvit, musel ale okřiknout štěbetající ministryně Janu Maláčovou a Alenu Schillerovou, tedy dvě hlavní aktérky projednávaného sporu. „Kdybyste ty peníze hledaly někdy jindy, tak bych to ocenil,“ otočil se Stanjura na ministryně. Ty se mu smály.

Video

Zbyněk Stanjura napomíná štěbetající ministryně. Zdroj: psp.cz

16:17 - „Tato mimořádná schůze je forma nátlaku, aby vláda peníze našla a poslala je zaměstnancům sociálních služeb, kteří slouží těm nejslabším, nejchudším a nejpotřebnějším. Bude nám stačit jedno jediné slovo příslibu od kteréhokoliv člena vlády a můžeme schůzi ukončit,“ pokračoval Fiala.

16:14 - Do vlády se pustila i pravicová opozice. „Dvě miliardy tu chybí proto, že vládě chyběly na nějaký nepromyšlený slib,“ zlobil se předseda ODS Petr Fiala.

16:05 - Maláčová hájila svůj resort s tím, že se problém netýká jen jejího resortu a peníze musí najít celá vláda. Není podle ní pravda, že má její resort přebytečné miliardy.

15:57 - „Máme připravené systémové řešení v podobě novelizace zákona,“ pokračovala ministryně. Jaké řešení bude MPSV navrhovat pro letošní rok, zveřejní Maláčová 10. června. Společně s tím plánuje představit i novelu zákona pro další léta.

„Je to problém, který se řeší téměř každé léto. Jedná se o problém, který je řešený každoročně. Už loni jsme upozorňovali na to, že pokud nebudou uspokojeny všechny nároky MPSV, tak se budou muset dofinancovat během roku,“ uvedla na plénu Sněmovny Maláčová.

15:55 - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s dofinancováním souhlasí. Je to podle ní ale problém, který se řeší každý rok.

15:43 - Výborný vyzval Maláčovou i Schillerovou, aby jasně řekly, kde peníze do září seženou. Vláda podle něj selhává. „Ministryně se hádají jak dvě babky na trhu a přehazují si ping-pong,“ pokračuje Výborný. Jde podle něj až o milion lidí, kteří jsou nedostatkem peněz zasaženi.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

15:40 - „Od roku 2015 jsme vždy svědky naprosto trapné situace, kdy kraje žadoní vládu o dofinancování toho, co slíbili,“ pokračoval Výborný.

15:38 - „Pokud bude vláda strkat hlavu do písku a nedostojí svému slibu,tak nejpozději na začátku září hrozí kolaps sociálních služeb,“ prohlásil Výborný.

15:35 - Slova se ujal předseda lidovců Marek Výborný, kteří svolání mimořádné schůze iniciovali.

15:30 - Začala mimořádná schůze Sněmovny.

Problém s dofinancováním sociálních služeb pro rok 2019 vznikl především tím, že došlo k navýšení platů zaměstnanců v těchto službách a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační částka pro kraje, které peníze přerozdělují, už ale nepočítala. Kraje původně od ministerstva práce a sociálních věcí pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly ale 15,12 miliardy.

„Problém s financováním sociálních služeb je tak vážný, že tady hrozí kolaps péče těm, kteří se o sebe nemohou postarat,“ varoval Výborný.

Špatně sestavený rozpočet



„Jde o to, že téměř každý rok se řeší, jak dofinancovat chybějící miliardy, které se řeší kvůli navýšení platů, ale nenavýšením rozpočtů. Je to velké selhání vlády. Je možné, že premiér vystoupí jako spasitel a řekne, že dvě miliardy zázračně našel, ale jde především o špatně sestavený rozpočet. Není zde stabilní model financování,“ kritizovala rozpočet vlády poslankyně za Piráty Olga Richterová.

Komunisté budou navrhovat, aby vláda poskytla krajům chybějící peníze do 15. června. Zda se to podaří, ale není jisté.