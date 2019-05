Novinky, ČTK

08:24 - Překvapením voleb do Evropského parlamentu v Irsku by mohla být Strana zelených se ziskem až tří ze 13 mandátů. Podle irských médií to vyplývá z výsledků průzkumu provedeného u hlasovacích místností, které se uzavřely v pátek ve 22:00 místního času (23:00 SELČ). Irové podle všeho v souběžně konaném referendu schválili uvolnění pravidel pro rozvody.

08:16 - Volební komisaři po uzavření volebních místností ve 14:00 hlasy pro jednotlivé kandidáty spočítají a odešlou Českému statistickému úřadu. Ten se zveřejněním výsledků bude muset počkat do nedělních 23:00, až skončí hlasování i v dalších zemích EU. Nejdéle se bude čekat na Itálii.

08:11 - Hlasování už v 6:00 SELČ začalo v Lotyšsku, o hodinu později na Slovensku a na Maltě. V těchto zemích na rozdíl od Česka, které má jako jediné z unijní osmadvacítky dva volební dny, hlasování skončí už večer.

O přízeň voličů se uchází 841 kandidátů, které nominovalo rekordních 39 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 21 adeptů na europoslance. V pátek se účast pohybovala zhruba od deseti do 20 procent.

